¿“Quemados”?

La senadora electa por el Pacto Histórico, Isabel Zuleta, protagonizó un video el fin de semana en el que habla de los contrincantes políticos en la carrera presidencial. Primero se refirió a ‘Fico’. Afirmó lo siguiente: “con todo lo que tenemos guardado de Fico”, y le pidió a sus seguidores estar pendientes de sus redes para viralizar un video de unas supuestas declaraciones sobre el tema.

Más adelante habló sobre Fajardo diciendo: “ya a Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura, fue una tarea hasta en Procuraduría y Contraloría, para demostrar que ese tipo no puede estar en la Presidencia”.

También hizo alusión a que “Fico no aparecía en el panorama nacional hasta hace nada y fue para todos una sorpresa (sic)’’. Dijo, además, que su movimiento, el Pacto Histórico, pensaba que la disputa iba a ser contra Rodolfo o contra Fajardo.

Al filtrarse el video y hacerse viral, varios políticos mostraron su opinión al respecto. Sergio Fajardo trinó, acompañado de una entrevista para W Radio: “el video que revelaron es la confirmación de una campaña sistemática para eliminarme en la política y en lo público. Nosotros les decimos #NoTodoVale. Con un gobierno decente haremos historia. Colombia cambiará”.

Carlos Fernando Galán dijo: “Petro se solidarizó con Fajardo por la persecución de los entes de control en su contra, pero resulta que detrás de dicha persecución, estaban también algunos líderes del Pacto Histórico”.

Vicky Dávila entrevistó a ‘Fico’ para ‘Vicky en Semana’, y en este programa, el candidato aseguró que “cuando ellos hablan de quemar, lo hacen literal y es que así es como queman los CAI, como queman los camiones de la gente trabajadora, como lo está haciendo el Clan del Golfo”. A su vez, trinó que “la confesión es clara y concreta, ahora van por mí. Y lo más grave no solo es el daño moral, lo más peligroso son los aliados criminales que nos quieren muertos. Seguiré en las calles de nuestra Colombia porque merecemos un futuro mejor”.

Por su parte, Isabel Zuleta expresó en un video: “Hermanos Galán y compañía, cuando hago referencia a la expresión “quemar”, quiero decir, a decir la verdad. Así lo entendemos en el territorio nosotros. El movimiento social al que yo pertenezco, el Movimiento Ríos Vivos, viene haciendo denuncias hace mucho tiempo mucho, antes de la campaña al Congreso de la República. Nosotros hemos dicho la verdad sobre Sergio Fajardo. Hemos denunciado y hemos probado nuestras denuncias...”. Petro, por su parte, manifestó su apoyo a Zuleta.

Al referirse a los contrincantes del candidato de esta manera, la senadora Zuleta les falta al respeto a ellos y a todos los ciudadanos. Una falta grave hacia la democracia.

¿Hay que preguntarse si la Procuraduría y la Registraduría están involucradas en “quemar” a Sergio Fajardo y ahora a Federico Gutiérrez? De ser cierto es un acto gravísimo que merece un castigo judicial. ¿De cuándo a acá permitimos como ciudadanos que nos metan los dedos a la boca diciendo que “quemar” ahora es decir la verdad? Qué falta de moralidad por parte de ciertos políticos que no aguantan tener una contienda electoral limpia, sino que buscan ganar a punta de pordebajear y dañar a sus opositores con mentiras y odio.

¿Qué nos espera como país si personas como estas llegan al poder? Odio, venganza, y más violencia. Ciudadanos no nos permitamos caer en este juego sucio de enlodar y sacar contrincantes de las elecciones. Es una repulsiva y peligrosa estrategia por parte de políticos inescrupulosos que no saben lo que es hacer las cosas por la vía justa y correcta. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos darle el voto a los correctos, justos, a los que quieren unir al país y no seguir dividiéndolo.

Como dijo Ernesto Mallo, escritor y dramaturgo: “leyes hay, lo que falta es justicia”. No dejemos que nos “quemen las elecciones”.