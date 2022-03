Reflexiones preelectorales

Estamos a menos de 8 días de elegir la composición bicameral del legislativo colombiano, este acontecimiento es de cardinal importancia en nuestro sistema democrático, pues nos estamos jugando, nada más y nada menos, la estructura del cuerpo colegiado que se encargará de legislar durante el próximo cuatrienio, es decir, estamos hablando del Legislativo que tendrá que hacerle contención al poder Ejecutivo que también será elegido este mismo año. De ahí la trascendental importancia que existe de escoger un Congreso que sea capaz de lograr en primera facie, modificar la pésima o por qué no, la paupérrima imagen que hoy en día tienen los colombianos sobre sus legisladores. Así mismo, es una oportunidad irrepetible de depurar la composición de ambas cámaras y renovarlas con nuevos integrantes que representen un verdadero cambio en las costumbres políticas colombianas.

Con todo, el cambio que requiere nuestro legislativo empieza por elementales transformaciones; la primera, la necesidad e imperiosa urgencia de hacer leyes por Bogotá, la capital de la república cuenta con el mayor número de congresistas por circunscripción, sin embargo, esta abultada diferencia con las otras regiones es inane desde el punto de vista de producción normativa. Nuestra ciudad cuenta con 18 representantes a la Cámara, no obstante, la producción de normas enfocadas a mejorar la calidad de vida de los bogotanos o para coadyuvar las apremiantes necesidades de la urbe son casi que nulas. Basta con revisar la información disponible y de carácter público que hay en los enlaces de la Alcaldía para ver cómo, desde hace años, no hay normas específicas y particulares promulgadas para Bogotá, paradójico, cuando es precisamente el distrito capital el que goza de mayor representatividad en el legislativo colombiano.

Así las cosas, es vital mencionar que Bogotá no realiza obras hace muchos años y ello nos lleva a la irremediable congestión que cada día será más compleja y difícil de superar, cualquiera que viva en la ciudad así lo puede reiterar, Bogotá requiere un Congreso que legisle con dinamismo y para solucionar este atolladero, no es viable que la autopista norte se siga perpetuando como una vía colapsada sin posibilidad de servir para la movilidad y que la medida, en cabeza de la administración distrital, sea decirle a los padres que para qué mandan a estudiar a sus hijos tan lejos. Bogotá requiere con urgencia un catálogo normativo destinado a mitigar sus necesidades en infraestructura, en cobertura de necesidades básicas para los vulnerable, así mismo, requiere de un plan normativo dinámico, serio y eficiente, tendiente a mitigar la problemática del desplazamiento, pues la urbe se constituye como destino final de albergue en gran cantidad de los migrantes que huyen de la violencia interna y de las precarias condiciones que hay en Venezuela.

Es fundamental concebir un estatuto orgánico de la seguridad ciudadana para la capital del país, en donde se tenga una amplia visión normativa de política criminal y no un discurso de populismo punitivo, en donde inútilmente se pretende confrontar la criminalidad con iniciativas taquilleras, como la cadena perpetua o la creación de nuevos y sofisticados tipos penales, cuando en realidad lo que se requiere es aplicar la norma existente y consecuentemente consagrar un sistema escalonado de administración de justicia en las diferentes localidades; en donde se logre materializar la posibilidad de estructurar nuevos centros penitenciarios que permitan contrarrestar uno de los principales problemas que tiene la ciudad en materia de seguridad; la reincidencia de los criminales, quienes son sistemáticamente capturados, para luego ser liberados en menos de 24 horas.

Por su parte, es fundamental que el Congreso de la República inicie un inaplazable proceso de renovación, es fundamental darle oportunidad a nuevos liderazgos que se han venido forjando al interior de otros sectores que distan con la tradicional forma de hacer política. En esta oportunidad podremos apelar por sectores académicos, empresariales, incluso influenciadores en redes sociales, que están totalmente alejados de las perennes practicas proselitistas que a lo largo han dominado la cotidianidad política de Colombia. Existe un amplio catálogo de exitosos tecnócratas que han hecho excelentes gestiones en el sector central de la administración y cuya experiencia será muy provechosa para la agenda legislativa del país, así mismo, encontramos importantes nombres de candidatos jugados con la tecnología de la información como lo es David Luna quien, a diferencia de los candidatos presidenciales, ha puesto el entorno digital como punta de lanza de sus propuestas; nuevos nombres que aspiran a llegar por primera vez al congreso como Miguel Uribe o Miguel Samper o Andrés Forero se constituyen como alicientes de lo que será, sin duda, un gran cambio generacional, cambio que desde hace mucho nuestra institucionalidad reclama con vehemencia; de igual manera, es una oportunidad de exaltar a aquellos jóvenes parlamentarios que han venido desarrollando una gran gestión y que aspiran a reelegirse como José Daniel López y Gabriel Santos, así como Juan Carlos Losada.

Nuestro legislativo requiere de nombres que sean sinónimo de trabajo y de entrega hacia el país, es menester dejar en el pasado a esos congresistas que iban a calentar asiento en las plenarias, que se caracterizaron por su silencio secular legislatura tras legislatura, es momento de premiar a las propuestas y de elegir a las personas que, independientemente de sus vertientes ideológicas, signifiquen nuevas condiciones de satisfacción de necesidades como elemento preponderante de la democracia representativa; de ahí que nos atrevemos a pensar que en esta oportunidad el elector castigara a aquellos políticos ausentes y distantes con la realidad del país, a aquellos cuyo mensaje solo se empecina en atacar sin fundamento a los demás, Colombia requiere profundidad legislativa y, lógicamente, se requiere de un congreso que sea lo suficientemente sólido para mitigar cualquier situación sobreviniente que pudiera alterar nuestro orden constitucional.

En fin, la decisión está en nuestras manos, no dejemos que otros escojan por encima de nuestra voluntad y el próximo domingo salgamos a ejercer el derecho ciudadano con responsabilidad y, sobre todo, con entusiasmo. Estamos ante una oportunidad irrepetible de cambiar este congreso, del cual no cabe duda, no nos identifica como ciudadanos.

P.D: Es fundamental tomar medidas especiales en la ciudad de Bogotá, el tránsito de vehículos de tráfico pesado en las vías arterias de la ciudad cargados y sin escolta son el caldo de cultivo para el accidente perfecto. Muestra de ello, la tragedia en la circunvalar con calle 84 el pasado miércoles, que sea de paso recordarlo, es la segunda vez que en ese edificio ocurre un accidente involucrando un vehículo de tráfico pesado, que por causa a fallas mecánicas o exceso de velocidad haya terminado en un siniestro.