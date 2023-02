Reforma a la salud: invitación a una muerte asistida

Por fin fue radicado y presentado el tan esperado texto de la reforma a la salud. Desde el balcón de la Casa de Nariño, al mejor estilo chavista, Petro habló a través de arengas y amenazas: de no aprobarse la reforma vía Congreso, se haría con refrendación en las calles. Es decir, a través de un caos impulsado por quienes hoy representan las instituciones. ¿En qué país estamos viviendo?

El Gobierno Petro, después de varios meses en ejercicio, sigue actuando como si fuera un grupo de activistas. Las responsabilidades de proteger a los ciudadanos, cuidar la economía de las familias o escuchar a los expertos no se han visto por ningún lado. Quizá la gente ya se está dando cuenta de esto, pues muchos menos ciudadanos de los esperados atendieron el llamado de Petro a la plaza de Armas.

Sin vergüenza, este Gobierno presentó el texto menos de 24 horas antes del inicio de las marchas convocadas por el mismo oficialismo para apoyar esta y sus demás reformas. Descaradamente, Petro pidió apoyo de la ciudadanía a una reforma que no se conocía, no se había estudiado y no había sido socializada con universidades, gremios de la salud, personal de la salud ni grupos de expertos.

Adicionalmente, de manera equivocada, Petro pretende tramitar la reforma como una ley ordinaria desconociendo lo evidente, ya que la propuesta, al afectar y pretender modificar integralmente el derecho a la salud, requiere que su trámite sea realizado por medio de una ley estatutaria, que exige mayorías más sólidas, deliberaciones más profundas y una revisión previa de constitucionalidad ejercida por la Corte Constitucional. En otras palabras, esta reforma debe tramitarse como ley estatutaria para contar con todas las garantías democráticas que este Gobierno pretende evadir y saltarse a conveniencia.

La reforma planteada tiene decenas de artículos que ponen en riesgo la garantía al derecho a la salud y la vida de millones de colombianos. Menciono solo algunos de los puntos más problemáticos: desaparece el modelo actual de las EPS y las que sobrevivan pasan a ser IPS para crear y administrar Centros de Atención Primaria en Salud; la gestión del riesgo y la financiación pasan a ser estatales, devolviéndonos a un manejo del sector salud completamente público, perdiendo el complemento y eficiencia del sector privado; se pretende, irresponsablemente, que la Nueva EPS reciba 11,5 millones de pacientes adicionales sin que cuente con la infraestructura necesaria para esto, poniendo en jaque no solo a la entidad, sino a los usuarios; se pierde el principio de libre elección de IPS a los usuarios; hay un gran foco en la atención primaria, pero poco o nada se dice acerca del tratamiento de enfermedades de alto costo, patologías hereditarias o enfermedades huérfanas; las empresas sociales se transforman en instituciones de salud del Estado, devolviéndonos a la ineficacia del siglo pasado con el fracasado Seguro Social, al poner el dinero de la salud de los colombianos en manos de la politiquería, que ha acabado con la red pública hospitalaria.

Y, finalmente, aumentando los riesgos, la reforma pide darle al Gobierno facultades extraordinarias por seis meses para dictar las disposiciones adicionales que sean reserva de la ley. En conclusión, pretenden desarticular un sistema de salud (que por supuesto debe mejorarse), generar caos y hacerse a un cheque en blanco de facultades extraordinarias en la materia. Esta reforma es una invitación a una muerte asistida.

Como lo he dicho muchas veces, sería un error afirmar que nuestro sistema de salud es perfecto. Evidentemente, hay grandes retos por solucionar; sin embargo, desde que llegaron al poder, Petro y su ministra Corcho se han obsesionado con acabarlo todo, dar explicaciones simplistas al funcionamiento complejo del sistema y desatender a las diferentes voces expertas que han advertido el desastre que sería aprobar esta locura.

Específicamente, hay una alerta que ha sido enfatizada por diferentes expertos: la gestión del riesgo en salud, hoy a cargo de las EPS, que es fundamental para que el sistema no colapse. Puntualmente, gracias a la gestión del riesgo, los colombianos pueden acceder a sus tratamientos médicos complejos, los niños pueden tener la vacunación gratuita, las mujeres pueden hacerse exámenes para la detección temprana del cáncer de mama, los adultos mayores tienen acceso a controles regulares. Hoy el gran reto es liderar un esquema de alianzas para la articulación de los prestadores, los aseguradores y los Gobiernos locales alrededor de metas de servicio y estándares de calidad en la atención.

Los esfuerzos deben enfocarse en articular actores y capacidades, no en eliminarlos ni mucho menos entregar todas las facultades al Gobierno. Esta reforma sacada del sombrero no tiene soporte ni dialoga con las capacidades e infraestructura que tenemos hoy en el país.