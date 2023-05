Reformas a la brava

El mundo, la sociedad y las condiciones de vida evolucionan constantemente y por consiguiente todos los sistemas deben ser objeto de permanente evaluación para determinar su eficiencia y efectividad; con el propósito de evitar que estos se deterioren o dejen de cumplir la función para la cual fueron establecidos, se deben plantear reformas sensatas, juiciosas, basadas en análisis lógicos y objetivos, no en decisiones fundadas en ideologías políticas, ni mucho menos impuestas ‘a la brava’, ni tampoco aprobadas por políticos que buscando beneficios personales, posiblemente se han dejado comprar por un plato de desabridas lentejas.

Se observa una crisis de democracia en América Latina, donde jefes de gobierno intentan dar golpes de estado para evitar ser retirados del cargo o para perpetuarse en el poder o en otros casos, cuando amenazan a la sociedad que gobiernan con la generación de violencia en caso de que no aprueben sus reformas o no se cumplan sus caprichos. Esta crisis posiblemente está alimentada por el rechazo a las acciones y actitudes de la clase política, pero más particularmente por el repudio hacia los políticos que en algún momento la han corrompido. Nada es más dañino para una sociedad que la corrupción de sus representantes.

Es muy importante recomendar a los integrantes del poder legislativo que lean el libro ‘El Príncipe’ de Nicolás de Maquiavelo y asimilen adecuadamente algunos de sus planteamientos; este libro tiene varias interpretaciones, pero lo más destacado son las enseñanzas que se pueden extraer de él. Entre estas vale la pena mencionar la referencia a la lealtad debida al pueblo, a aquellos que los eligieron, lo cual riñe totalmente con el transfuguismo que hoy afecta a los partidos políticos, especialmente cuando algunos se venden al mejor postor, abandonando la ética, la disciplina y los principios que rigen sus partidos.

Se observa con preocupación la injerencia extranjera en asuntos del estado, no solamente con las directrices posiblemente emanadas de las frecuentes reuniones en la frontera, sino especialmente cuando la fórmula vicepresidencial revela que una fundación del mundialmente controvertido George Soros brindó apoyo financiero y logístico a su reciente visita a países de África. Si no había dinero para cubrir los gastos de una comitiva oficial, esta no se ha debido realizar, pues no es lógico enviar un avión de la FAC hasta África para gastar combustible y horas de vuelo o ver con buenos ojos los frecuentes desplazamientos en ‘elicoteros’ dentro del país, cuando se ha mencionado que no hay presupuesto para mover las aeronaves, poniéndose en peligro la seguridad nacional.

Aparece entonces el gran interrogante: ¿Hasta qué nivel se ha comprometido la independencia y la democracia del país aceptando beneficios de esta organización, la que también ha sido mencionada por sus aportes a una universidad privada colombiana, institución educativa que parece haber vetado a un conferencista y politólogo argentino, por no compartir su pensamiento conservador? ¿Qué recibirá Soros a cambio de ese apoyo?

Cuando resultó elegido el actual jefe de gobierno se preveía que otorgaría empleo y poder a quienes profesan la misma ideología política, pero lo paradójico es que gran parte de los nombramientos se han caracterizado por la falta de conocimientos profesionales, de experiencia, o por no cumplir los requisitos legales exigidos para desempeñarlos; lo más triste es la ofensa hacia los profesionales colombianos cuando abusando del poder se cometen alcaldadas como las denunciadas ‘nacionalizaciones exprés’ para darle el empleo a extranjeros, cuando tenemos miles de colombianos perfectamente capacitados para ellos. ¿Por qué los gremios no se pronuncian? ¿Hay temor a las represalias de un régimen? Esto es imponer ‘a la brava’ los caprichos característicos de una dictadura.

Los colombianos merecemos un gobierno honesto donde brille la transparencia, se combata la corrupción, resplandezca la seguridad y en lugar de castigar a los empresarios, empobrecer a la clase media y hacer pasar hambre a la clase trabajadora, busque el progreso, bienestar y prosperidad para todo el país; no es mucho pedir. Ya se acercan las elecciones de octubre y con ellas ojalá venga el cambio.