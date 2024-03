Regiones y “vacas” solidarias

Recogiendo la rica historia de iniciativas populares en las diversas regiones urbanas y rurales de Colombia, de la figura de “hacer una vaca” y en base a la propuesta pública del ex Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, la viene impulsando.

Como el Estado colombiano, además de estar muy endeudado, no tiene recursos económicos suficientes y menos puede convertirse en una fábrica para emitir billetes o continuar asfixiando a la población con nuevos impuestos, la iniciativa es atractiva y puede, si se hace de manera coordinada con el Gobierno nacional, teniendo en cuenta las directrices y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, posibilitar un avance en temas de conectividad vial, incluyendo los temas férreos, fluviales y de vías terciarias, en diferentes zonas de Colombia.

Como lo he señalado en columnas anteriores, no solo las personas somos diferentes, también las regiones. Esas diferencias no presuponen desunión, son la riqueza que hay que cuidar, son retos que invitan a la suma de diálogos en las regiones para conseguir mejoras, desarrollo económico, bienestar y reconciliación y que requieren que nos unamos si queremos hacerlas reales. Solo así lograremos una Colombia más avanzada democráticamente, sin corrupción, sin violencia y con una calidad de vida mejor.