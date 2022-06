Respetar el resultado

Cuando se trata de elecciones, la democracia es de reglas ciertas y resultados inciertos. Al aceptar las reglas, se acepta el resultado.

En Colombia, en los últimos cincuenta años, ninguna campaña a la Presidencia había estado marcada con tanta intensidad por los discursos de desconfianza o de rechazo al resultado que anuncie la Organización Nacional Electoral, sin que ni siquiera se hubiera iniciado la votación. Desde antes de la renovación del Congreso de la República, candidatos, expresidentes y otros actores políticos han denunciado un supuesto fraude electoral.

El desastroso abismo entre el reporte de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a poco tiempo de cerrada la votación del 13 de marzo, y los escrutinios, amplificó, con razón, los temores de todo el mundo. De cara a la segunda vuelta el fantasma asusta más.

Tampoco en las recientes décadas habíamos tenido una campaña en un ambiente tan crispado. La polarización ha llevado al sectarismo y a que exista preocupación sobre la estabilidad de las instituciones. El país aún no supera el trauma colectivo de la violencia desatada en el marco del paro nacional y se mantiene el temor porque esa situación se vuelva a repetir.

Distinto al pasado, donde los candidatos competían fuertemente, pero jugaban en la misma cancha, ahora la percepción es que lo que está juego es el orden social, político y económico de la nación y el mismo régimen democrático. Eso aumenta dramáticamente las prevenciones y profundiza las tensiones.

La campaña ha sido planteada en términos de amigo - enemigo. Y a los enemigos se les destruye, algo grave para nuestra democracia, que lo que necesita es generar urgentemente consensos.

Mientras Rodolfo Hernández señala que respetará el resultado que informe la Registraduría y afirma que confía en esa entidad, Gustavo Petro dice que “va a mirar” si lo acepta y vislumbra que su eventual derrota generará un nuevo “estallido social”. En el lenguaje petrista eso traduce protesta ciudadana, pero también violencia, intimidación, muerte y vandalismo.

Durante toda la campaña, Petro ha sido incisivo en hablar de fraude electoral, lo cual enciende aún más a hordas violentas que creen que es con violencia urbana que se hacen escuchar. Un llamado a desconocer la voluntad ciudadana expresada en las urnas, dejaría claro que el Pacto Histórico no es verdaderamente democrático. Ambos candidatos deben actuar con responsabilidad. La democracia no comienza, ni termina con ellos. Son pasajeros de la historia.

Que a esta altura la atención esté concentrada en la posibilidad de perturbaciones graves de orden público en la tarde del domingo y en sí un Petro derrotado va a convocar un nuevo episodio en las calles, refleja que efectuadas las elecciones hay que pensar en política en grande.

La agitación social y las vías de hecho, cuando no son delictivas, reflejan que el sistema político no está recogiendo eficientemente las preocupaciones, demandas y expectativas ciudadanas y que está siendo incapaz de atenderlas adecuadamente. Las instituciones deben ser capaces de tramitar pacíficamente los conflictos conforme a las reglas señaladas en la Constitución y, en especial, a través de los mecanismos de participación democrática. Cuando eso no sucede se requiere una reflexión colectiva sobre lo que no está funcionando y un acuerdo político que lo supere.

Pero lo primero es aceptar el mandato de las urnas, cualquiera que sea. Si gana Hernández o gana Petro, ese será el Presidente y el responsable de conducir a Colombia por los próximos cuatro años. ¡Guste o no! ¡Punto! Y el ordenamiento jurídico otorga las herramientas para ejercer el control político sobre el nuevo gobierno y defender el estado de derecho.

Conseguir la concordia interior es indispensable. Los liderazgos propositivos y la disposición del diálogo político y social son más indispensables que nunca. La controversia política debe ser útil a la cohesión social, no a la división destructiva. Entenderlo es responsabilidad tanto de Petro, como de Hernández.

El problema no es la izquierda o la derecha, sino los extremistas de izquierda y de derecha, que desconocen las reglas, cuando el resultado de su aplicación no los favorece y ven en el contradictor a un enemigo, no la diferencia que es esencial en la democracia.

Los ciudadanos no debemos dejarnos llevar por esas voces y superada la contienda electoral debemos empujar a que la política válida sea la que respeta el pluralismo, promueva consensos y se exprese pacíficamente. Y eso comienza, por respetar el resultado.

