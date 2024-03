Rupturas soñadas

Otros moderados y acomodados de siempre saldrán a decir en pocos días, que es un error negarle a Petro ensayar la convocatoria. Que es mejor dejarlo hacer para que no se “radicalice”. Que es mejor dejarlo hacer para demostrarle en las urnas que está equivocado y que la mayoría no lo dejará convocarla.

Otros más, los utilitaristas que todo lo igualan, dirán que al fin de cuentas que el cambio si se necesita y que es mejor dejar que Petro le quite la presión al descontento social.

Algunos no abandonan los cálculos de poder. No les interesa un frente democrático porque ven en la crisis y en el riesgo cierto y presente de una intentona golpista de Petro, una oportunidad de promoción individual. Le apuestan a que el país no se destruye ni se acaba y que en las cenizas tendrán su oportunidad.