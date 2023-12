Saab y la reforma laboral

La novela de Álex Saab ha llegado a su fin de manera inesperada. En un canje de prisioneros, uno de los peores delincuentes de los últimos tiempos logró escabullirse de la justicia, llegando con honores y vitoreado por el régimen de Maduro, que lanzó acusaciones de secuestro del nefasto personaje.

El financiero del Cartel de Miraflores, que ha sacado en condiciones infrahumanas a más de cinco millones de venezolanos del país, es recordado como contratista de las lucrativas cajas CLAP que el Gobierno bolivariano reparte sólo a sus seguidores para mitigar la hambruna que ha desatado en el vecino país, como el lavador de dinero del régimen y como el contacto por medio del cual Venezuela logró acuerdos de cooperación con los más inhumanos mandatarios del mundo, como Irán.

El estilo de vida de Álex Saab, nativo de Barranquilla, hablaba por sí solo del personaje. Lujos de millonario que sólo se da la gente cuando el dinero es fácilmente habido recuerdan que en Colombia su gran amistad política con la desprestigiada senadora Piedad Córdoba, cuyo hermano está en una prisión gringa por narcotráfico y cuyo turbante guarda muchos de los secretos más nauseabundos de la historia de nuestra nación.

Pues ese personaje, Álex Saab, con el conocimiento profundo de las trampas del mandatario venezolano, acaba de ser liberado por nadie menos que el Gobierno estadounidense. Demuestra una vez más el Tío Sam que el coloso del norte, lejos de tener amigos en Latinoamérica, tiene intereses. No importó la novela por medio de la cual lo sacó de la isla de Cabo Verde para internarlo en una cárcel, ni la importancia que tiene para los venezolanos y colombianos su captura. Lo intercambió.

Lo triste de esta historia es que, al proceder de esta manera, el Departamento de Estado norteamericano demostró a todas luces lo que ha estado afirmando Nicolás Maduro, que la captura de Saab no fue un acto de justicia, sino un secuestro para hacerse a una moneda de cambio para negociar con el régimen bolivariano.

En el mismo sentido, de manera particular e impensada, una funcionaria de la embajada estadounidense de Bogotá, Jane Garrido, manifestó el apoyo del país a la nefasta reforma laboral que cursa en el Congreso colombiano. Como pidiendo disculpas, sin pedirlas, la embajada corrigió que alienta los esfuerzos del legislativo en acoplar sus leyes a las sugeridas en el marco de la Ocde, sin que, por lo tanto, recomiende una reforma en particular, resaltando sin querer queriendo la pifia de la funcionaria.

Lógicamente, la reforma, que pone a aumentar sus costos laborales a los empresarios colombianos que compiten en ciertos campos con los estadounidenses, es una buena noticia para el país del norte, que -no sobra repetir- tiene intereses y no amistades. No importa aquí si quien promueve la reforma es enemigo del sistema capitalista, según él, el gran mal del planeta, o si ha afirmado que los hogares norteamericanos destrozan el medio ambiente con su consumo. Los burócratas del país del norte sólo van por sus intereses y los de sus empresas.

De una vez por todas es hora de que este país actúe por el bien de su gente, que deje de regalar plata, que fortalezca las empresas de los colombianos, que deje de ponerles trabas por todos lados, como lo hace la legislación laboral con sus inútiles reglamentos y gastos parafiscales. Aquí la gran mayoría de los políticos sólo defienden sus intereses particulares, no los de los colombianos, que siguen viviendo en uno de los países más pobres de América del Sur, con mayor desigualdad e informalidad laboral. Una reforma laboral definitivamente se necesita, pero en el sentido opuesto, favoreciendo que los empresarios contraten legalmente al personal y no haciendo que sea más rentable que sea informal. ¡Qué tan equivocado está el Gobierno!