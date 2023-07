Salvatore Mancuso gestor de paz

Según los medios de comunicación, una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, dejó en firme una orden de captura y solicitud de extradición contra Salvatore Mancuso, quien habría obtenido anteriormente una libertad a prueba cuando aún se encontraba privado de la libertad en Estados Unidos por narcotráfico.

La anterior circunstancia habría permitido a Mancuso intentar su deportación a Italia, donde tiene nacionalidad, habría entorpecido su comparecencia en Colombia, a pesar de haber comparecido desde Estados Unidos ante la Justicia Especial para la Paz.

El presidente Gustavo Petro anunció que lo nombraría gestor de paz, para continuar el proceso con los paramilitares y para agilizar la repartición de tierras, con lo cual se podrían suspender las órdenes de captura en su contra.

El Fiscal General ha informado que a Mancuso se le imputan más de 38.000 conductas delictivas, en la jurisdicción de justicia y paz. Además, considera que no es posible que obtenga la libertad, en razón de la inexistencia de una ley de sometimiento a la justicia.

La figura de gestor de paz no existe propiamente en la Ley 2272 de 2022, denominada paz total. Allí se regulan los miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con carácter político y de las organizaciones criminales de alto impacto, así como los voceros de la sociedad civil autorizados por las organizaciones ilícitas y los voceros de las organizaciones sociales y humanitarias que designe el presidente.

La ley establece la suspensión de las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten para los miembros representantes, una vez iniciados los diálogos; y, para los voceros de los grupos armados las órdenes de captura que se dicten con posterioridad al inicio de los diálogos, en cuanto a los voceros del presidente no se prevé esta suspensión.

Así las cosas, para que el presidente pudiera designar a Mancuso como vocero, se debería acreditar su pertenencia a una organización social y humanitaria y no sería objeto de suspensión de ordenes de captura, ni expedidas con anterioridad ni posterioridad al inicio de los diálogos. Esta opción no parece viable.

Ahora bien, otra opción consistiría en que una organización armada con carácter político o criminal de alto impacto lo designará como miembro representante, en cuyo caso se podrían suspender las órdenes de captura dictadas, una vez se inicien los diálogos o contactos. En mi opinión, no podría representar el movimiento que dirigió en el pasado, hoy desmovilizado, que no tiene carácter político, que además tendría que cumplir con los requisitos de la ley, como no estar relacionado con narcotráfico.

El presidente se apresura en sus anuncios y en considerar que las facultades presidenciales son amplias y se ajustan a las situaciones de coyuntura. Sin embargo, se equivoca, porque no podría designar Mancuso como vocero, pues no cumpliría las exigencias de ley y no sería beneficiario de la suspensión de las órdenes de captura.

Mala, muy mala idea, entender la paz total como la posibilidad presidencial de obviar capturas y ofrecer libertad a delincuentes, ya pasó con los integrantes de la llamada primera línea y ahora con un jefe paramilitar confeso.