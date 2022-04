Santos y Petro

Un disolvente es una sustancia que tiene la propiedad de suavizar un sólido o un líquido químicamente diferente. El agua, por ejemplo, es habitualmente denominada el disolvente universal por la gran cantidad de sustancias sobre las que puede actuar. Un café fuerte se puede disolver con agua para dejarlo clarito. Un trago puede mezclarse con agua y resulta más suave al pasar.

Esta semana, el controvertido exdirector del Sena Alfonso Prada se convirtió en el gran disolvente de la campaña de Gustavo Petro. En entrevista con La FM, el nuevo jefe de debate del candidato de la Colombia Humana indicó que el objetivo de su aterrizaje en el petrismo es el de tender puentes y desmitificar ideas y posturas de su nuevo jefe político.

Prada, entonces, tendrá la difícil labor de explicarle nuevamente al país lo que hasta ahora Petro ha dejado muy claro en sus intervenciones sobre expropiaciones, libertad de prensa, libertad de expresión, propiedad privada, cercanía con Maduro, aprobación del ELN y reforma de pensiones.

Como buen disolvente, intentará suavizar lo que ha planteado el exalcalde de Bogotá para hacerlo ver menos radical y más democrático. En otras palabras, buscará hacer lo mismo que intentó Hugo Chávez cuando en campaña presencial daba entrevistas de saco y corbata colgando temporalmente su acostumbrado traje verde militar reminiscente al castrismo más rancio.

Debo reconocer que se trata de una labor titánica porque, palabras más, palabras menos, Prada tendrá que convencer a Colombia de que Petro realmente no quiere hacer todo lo que ha dicho y que tiene ideas menos radicales y autocráticas que las que ha expuesto. Mejor dicho, tiene como misión hacerlo ver como un mentiroso y, por lo tanto, prestarse a que una vez en el poder, Petro lo deje ver como mitómano a él.

La pregunta es: ¿por qué el santismo, especialmente los funcionarios de su segundo gobierno, decidieron llegar a las huestes de Petro y abandonar su barco natural en el fajardismo? La respuesta puede ser una de tres alternativas o tal vez todas a la vez: apetito burocrático, pospago a los favores recibidos durante la reelección de Juan Manuel o una venta al mejor postor. No incluyo afinidad de pensamiento porque fue el mismo Prada el que nos dijo al aire que el santismo no existe como colectividad de pensamiento político.

Tras la entrevista, muchas fueron las personas que se acercaron para asegurarme que la llegada del santismo a la campaña de Petro es realmente garantía de que el candidato, una vez presidente, respetará la Constitución y la democracia, y que el santismo se convertiría en, más que todo, garante de las libertades y la paz. Tengo que decir que aunque al principio me sentí aliviado, luego me atormentaron las dudas ya que, primero, no creo que Gustavo Petro sea un tipo que se deje imponer posturas políticas y, segundo, porque la historia no necesariamente usa la palabra lealtad para definir a los que rodean al exmandatario.

Entendiendo la misión de Prada en la campaña, aprovecho para hacer las siguientes preguntas: ¿cómo explica que hasta ahora Petro no hubiera condenado directamente a Rusia o a Putin por su invasión a Ucrania?, ¿su silencio tiene que ver con algún tipo de simpatía con el Kremlin? Y ¿qué sabe sobre el trabajo que, según las autoridades, realizan los rusos en Colombia y su presunto interés de interferir en las elecciones?

Para nadie es un secreto que este reportero tiene muchas dudas sobre lo que puede ser un gobierno de Gustavo Petro. Tengo serios cuestionamientos sobre su capacidad de tolerancia, crítica, respeto a las instituciones, libertad de prensa y libertad de expresión, por lo que me llena de inmensa preocupación su eventual ascenso como presidente.

Así las cosas, si Petro llega a la presidencia, la responsabilidad de su ascenso habrá sido única y exclusivamente del ‘Santismo 2’, ese en el que están sentados Benedetti, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y ahora Alfonso Prada. Serán ustedes, y por supuesto el expresidente, los que tendrán que responderle a Colombia las motivaciones y consecuencias de sus actos. Por qué le hicieron lo que le hicieron al país.

Solo me puedo imaginar qué estará pensando el doctor Sergio Fajardo, ampliamente traicionado en esta oportunidad, de todo esto.

P. D.: Al terminar esta columna se acerca una amiga venezolana al lugar donde estoy escribiendo estas letras y me pregunta: ¿qué nos faltó hacer a los venezolanos, cubanos, nicaragüenses, ecuatorianos y bolivianos para que los colombianos no cometieran el mismo error? Me quedé sin palabras.