Se viene el apretón

Un Congreso con mayorías republicanas no es una buena noticia para el Gobierno Petro.

Hasta ahora todo entre el Gobierno Petro y el Gobierno de Estados Unidos ha sido color de rosa. Desde la Casa Blanca aún ven con beneplácito la llegada del nuevo jefe de Estado, a pesar de que, en su más reciente intervención en las Naciones Unidas, el político de izquierda marcó una clara línea entre su pensamiento y lo que él interpreta como el consumismo y falta de conciencia ambiental del imperio.

Tampoco, hasta ahora, han hecho mella las recientes declaraciones del presidente Petro sobre economía en las que le endilga la destrucción del peso a las determinaciones de la Reserva Federal, sin sonrojarse por lo que le corresponde respecto a haber destruido las expectativas petroleras del país y dar un sinnúmero de señales de estar dispuesto a seguir tomando medidas que espanten a los inversionistas.

En Pennsylvania Avenue hay quienes miran al Gobierno Petro bajo la equivalencia equivocada de que el progresismo latinoamericano es lo mismo que lo más mesurado del Partido Demócrata. Precisamente esa visión sesgada es la que también prevalece en la academia. Durante mi más reciente nuevo paso por la universidad pude ver, con sorpresa, que para un gran segmento es tal el rechazo a Donald Trump que cualquier propuesta política que no sea progresista es considerada automáticamente de ultraderecha. Para muchos de ellos, incluso en las más prestigiosas instituciones académicas, no hay matices y, por lo tanto, si no eres Biden, eres Trump. Como sabemos muy bien acá en Colombia y América Latina, los grises sí importan. Ese “coolaid” ha favorecido a Petro.

Pero esta visión binaria de las cosas sobre Colombia que ahora tiene el poder del Gobierno en Estados Unidos está por romperse. El martes serán las elecciones de mitad del mandato en la Unión Americana y la hegemonía que tienen los demócratas en el Ejecutivo y el Legislativo está por terminar. Si se cumplen los más recientes pronósticos, lo más probable es que los republicanos se queden por lo menos con una de las dos cámaras, aunque existen posibilidades de que terminen también con más senadores. Mal para la Colombia Humana.

Un Congreso con mayorías republicanas no es una buena noticia para el Gobierno Petro. El discurso con el que han vendido espacio los candidatos del GOP es uno de fuerte rechazo a los planteamientos económicos y sociales de la izquierda y el progresismo. Los republicanos fundamentaron este proceso electoral en una narrativa de ser una representación política de valores familiares, seguridad fronteriza y, lo que es más importante en términos de sintonía con el electorado, soluciones a los problemas económicos. Aseguran que estos últimos fueron provocados en mayor medida al pobre manejo que el presidente Biden le ha dado a la crisis.

Si los republicanos se hacen a las mayorías del Congreso en Estados Unidos, es de esperarse rápidamente fuertes preguntas sobre el proyecto de paz total, las iniciativas de legalización de las drogas, como la cocaína, y, por supuesto, la luna de miel que acaba de empezar entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Los republicanos no piensan que Petro sea Biden, como lo creen los demócratas. Más bien, también producto de esa hipersimplificación estadounidense sobre nuestro país, Petro es más parecido a Maduro de lo que realmente es.

A pesar de que los medios cercanos al régimen en Colombia, sus activistas en las redes y caricaturistas de turno digan que no importa, el tema es crucial. Ahora serán mayoría en el Congreso legisladores que no pueden comprender, por ejemplo, cómo seguir con el flujo de inteligencia entre Estados Unidos y Colombia si las autoridades de Bogotá se sientan a la mesa con representantes de las bandas criminales que matan por el control de la droga en el país y, además, visitan al jefe mayor del cartel de los Soles. Nada fácil.

Si los republicanos ganan, el comité de inteligencia del Senado será Marco Rubio, de Florida; de Relaciones Internacionales, James Rish; y de apropiaciones, Susan Collins. Todos con posiciones muy fuertes frente al narcotráfico, Cuba, China y Rusia, estos últimos nuevos mejores amigos del Gobierno colombiano. Eso sin mencionar que frente al comité de comercio estará Ted Cruz, otro republicano que seguramente no verá con buenos ojos ideas que emanan del Palacio de Nariño, como cobrarles aranceles a los textiles importados, violando flagrantemente el TLC con Estados Unidos. Como quien dice, llegó el momento del apretón.