El pasado domingo 29 de mayo, los ciudadanos escogieron los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial. La fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez obtuvo el 40,32 % (con 8.527.768 votos). La fórmula de Rodolfo Hernández y Marelen Castillo tuvo el 28,15 % (con 5.953.209 votos). ‘Fico’ Gutiérrez y Rodrigo Lara obtuvieron el 23,91 % (con 5.058.010 votos). Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo lograron el 4,20 % (con 888.585 votos). John Milton Rodríguez y Sandra de las Lajas consiguieron el 1,29 % (con 274.250 votos). Enrique Gómez y Carlos Cuartas sacaron el 0,23 % (con 50.539 votos). Como resultado, se enfrentarán en segunda vuelta Gustavo Petro y Francia Márquez contra Rodolfo Hernández y Marelen Castillo.

Ahora, esto es entre dos. Hay que hacer la tarea e informarse sobre cada uno de los candidatos y sus propuestas de gobierno. Rodolfo Hernández es ingeniero civil de la Universidad Nacional. Empezó de cero haciendo obras de vivienda popular en Piedecuesta, Santander, para luego crear una empresa, Hernández Gómez y Cía Ltda., que se centraría en la construcción de vivienda popular en varias zonas del país. En el 2016 asumió la Alcaldía de Bucaramanga. No le fue posible culminar su periodo, pero salió de su cargo con el 84 % de aprobación, según las encuestas del momento. Hernández se ha dedicado a hacerle la cacería a los corruptos con su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción y el lema: “no mentir, no robar, y no traicionar a la patria y por ende a nuestros electores”.

A Hernández lo acompaña Marelen Castillo, bióloga y química de la Universidad de Santiago de Cali, con maestría en Ingeniería Industrial y Doctorado en Educación. Ha trabajado como profesora, decana y rectora en varios colegios y universidades, hasta ser hoy la fórmula vicepresidencial de Hernández. Para millones de colombianos, Hernández y Castillo son la dupla perfecta. Vienen de abajo, y con estudio, esfuerzo, trabajo y dedicación han logrado ser exitosos y ejemplo para muchos. Tienen la preparación y representan el cambio de los partidos tradicionales. Un candidato independiente que cuenta con el apoyo de millones de colombianos y que no tiene apoyo de ninguna maquinaria.

Gustavo Petro es economista de la Universidad Externado. Tiene una especialización en Administración Pública, una Maestría en Economía, y una especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional. Desde temprana edad perteneció al M-19, y tras desmovilizarse en 1991, ha ejercido cargos públicos que incluyen representante a la Cámara, agregado diplomático para los Derechos Humanos, senador, alcalde, y ahora, por tercera vez, candidato a la Presidencia de Colombia. Petro está acompañado por Francia Márquez, quien es abogada de la Universidad de Santiago de Cali. Ha sido activista y ambientalista, labores por las que se le han otorgado varios premios, incluido el Premio Goldman para el Medio Ambiente. Se lanzó como precandidata presidencial para el 2022, y tras quedar en segundo puesto, se adhirió a la campaña de Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial.

Colombia está ardiendo en llamas, literalmente. Todos los días hay personas asesinadas, robos, secuestros, odio, resentimientos, matoneo por pensar diferente. Nuestra patria está ardiendo y se nos va de las manos; hemos llegado a un momento crítico. Tenemos que enfrentar la violencia y el odio que nos han querido infundir unos pocos, y volver a ser la nación de hermandad y respeto que siempre nos ha caracterizado. No sigamos permitiendo que algunos políticos nos lleven a matarnos entre connacionales.

Cuando vaya a votar este 19 de junio evalúe y analice qué tipo de cambio quiere. ¿Quiénes son los que incitan al odio y la violencia? ¿Quiénes han hecho una campaña limpia? ¿Quiénes se han hecho con trabajo y esfuerzo para ser exitosos? ¿Quién representa el continuismo?

Piense en dejar atrás tantos años de politiquería corrupta y tradicional y escoja bien. Se vienen días de mucha tensión en los que varios políticos van a tratar de convencerlo de cambiar su voto. No se deje. Cuando le digan que Rodolfo Hernández es machista, pregúntese por qué entonces tiene una vicepresidente mujer. Cuando le digan que Hernández era el de Uribe, piense si es cierto. Hernández no tiene apoyo de ningún partido. Si va a votar en blanco porque su candidato no quedó, piénselo dos veces y no se comporte como un niño de prejardín. Salga a votar, es cuestión de unir, no de dividir.

Al pueblo colombiano se le está dando una oportunidad de oro a favor de la democracia, no la desaprovechemos. Este 19 de junio, cuando esté votando, piense qué país le quiere dejar a sus hijos y nietos. El 20 de junio ya podría ser demasiado tarde.

Como dijo Abraham Lincoln: ”la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”.