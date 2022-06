Para el momento en que se publique esta columna, ya quedarán solo horas para que Colombia decida quién será el próximo presidente de la república. Terminará el lánguido Gobierno de Iván Duque, que, para ser justos, no fue tan nefasto como su 27,5 por ciento de aprobación de gestión refiere en lo que tiene que ver con resultados en materia económica, pues, a pesar de la pandemia, deja al país con un crecimiento económico del 8,5 por ciento. Pero su carácter frívolo ysu arrogancia a la hora de recibir las críticas hizo que no pudiera conectar con un país polarizado, herido, con hambre. Un país que a veces parece indomable.

Y ahora el turno de domar este potro salvaje le corresponde a alguno de los dos candidatos en contienda: Gustavo Petro o Rodolfo Hernández.

Independientemente de quién sea el ganador, este será un Gobierno populista, que buscará ganar aplausos rápidos con medidas que den la sensación de que se están tomando acciones contra la desigualdad, la corrupción, la impunidad, elementos que han sido comunes en ambas campañas.

Pero la suerte ya estará echada y este domingo, a las cuatro de la tarde, ya los colombianos habremos elegido a quien será el mandatario para los próximos cuatro años.

Por eso, señor presidente, sea quien sea el elegido, esperamos que usted haga una buena gestión en este país de vértigo, donde hay una necesidad en cada esquina, que contrasta con una historia de éxito. Un país que vibra con el himno nacional tocado en la cúspide de un podio deportivo, al tiempo que se despierta cada día con una masacre. Porque este es el país en el que vivimos y para todo este país, señor presidente, usted tendrá que gobernar.

Lo primero que pido, de manera respetuosa, es que el candidato derrotado acepte el resultado electoral sin gritar “fraude”. Es su responsabilidad no incendiar a este país ya incendiado, pedir el respeto de la institucionalidad y la democracia. Un grito de fraude ante un resultado adverso es sembrar la semilla para que empecemos estos cuatro años con una duda de legitimidad sobre el nuevo mandatario, que no traerá nada bueno.

Pero ahora sí, señor presidente, es usted a partir de este domingo la persona que liderará el destino de esta nación y sin importar de qué orilla política sea, usted será el mandatario de los de izquierda y los de derecha, de los tibios y los radicales, de los empresarios y los sindicalistas, de los gomelos de Bogotá y los campesinos de Boyacá. Será usted, señor presidente, quien deba lidiar con las necesidades de los indígenas arhuacos, o de los niños en las calles, o de los jóvenes profesionales que buscan una oportunidad y de los pensionados, al igual que de los grandes grupos empresariales y los inversionistas.

Así que lo primero que le pido humildemente, señor presidente, es que no cometa el error de su antecesor de gobernar solo para sus seguidores políticos y mantener esa línea dolorosa de división en que quedamos después de los diálogos de paz con las Farc. Señor presidente, por favor, ya no hable más de los uribistas o los santistas, de los que apoyaron los diálogos y los que los rechazaron, de izquierda y de derecha. Gobierne para todos, para los que lo aplaudirán y para los que lo criticarán, porque esa es la esencia de la democracia, poder disentir, sin que se gradúe de enemigo a quien no piensa igual. Ya es hora de romper esa nefasta herencia que dejaron mandatos anteriores de que si no se está conmigo, se está contra mí. No, señor presidente, se puede no estar de acuerdo con lo que usted haga, o diga, y eso no nos hace enemigos. Preservar el derecho a disentir es una urgencia.

En ese mismo sentido, señor presidente, le pido que entienda y proteja el trabajo de los medios de comunicación. Ni los periodistas ni los medios están para resaltar sus logros, o alabarlo o recibirlo con un aplauso en cada visita. Esa tarea les corresponde a su oficina de prensa, a su equipo de comunicaciones. Nosotros, los periodistas, tenemos un trabajo ingrato: indagar, señalar lo que no funciona, advertir, pues los medios de comunicación son veedores del poder, no sus aliados. Y eso, de nuevo, señor presidente, no nos hace periodistas enemigos ni aliados de “bandidos”. Con esa claridad le pido, por favor, que respete el trabajo de los medios, que deje de señalarlos de nazis o de izquierdosos o de vendidos, o de todos esos adjetivos que pululan en las redes. Usted es el líder del país; lo que usted diga será replicado.

Presidente, ya que está al frente de esta nación, por favor nombre el mejor equipo posible. Nada de personas cuestionadas, ni inexpertas, ni de personas que solo están allí por acuerdos políticos. Busque a los mejores, porque, señor presidente, este país ha perdido en democracia, en la credibilidad de sus instituciones, en la defensa de las libertades, y un país que no cree en sus instituciones es un país que retrocede, que les abre la puerta a los autoritarismos (si es que ya no la abrimos) y que reemplaza la sólida estructura de un Estado por los vaivenes del mesías de turno.

Señor presidente, entienda que la empresa es el motor del crecimiento económico y que no se trata de extirparla, sino, por el contrario, de hacerla más grande y más fuerte, para que genere más empleo, más ingreso y más impuestos.

Presidente, ahora sí que acabó la campaña, comience a gobernar en serio. Ya esto no es de ‘tiktoks’ ni de campañas negras en redes sociales. Es la realidad de una nación fragmentada, que necesita urgente encontrar de nuevo un propósito común, como cuando este era la paz y lo olvidamos. Encuentre uno, por favor, que concilie.

Denos esperanza de que caminamos hacia adelante y no de que acabamos de saltar al vacío.