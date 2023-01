¿Será una utopía?

La justicia en Colombia podría empezar a tambalear si se llegase a aprobar el articulo 148 del borrador de un proyecto de ley que plantea cambiar el modelo de justicia en Colombia para reducir el hacinamiento de los presos y que estos puedan volver a vivir en sociedad en un tiempo menor al que lo hacen hoy en día.

Se propone que los privados de la libertad salgan a trabajar en el día y vuelvan a dormir por las noches y los fines de semana. Para ser elegibles tendrían que haber cumplido con más del 40 % de su pena, no pueden haber cometido delitos contra menores de edad ni contra la administración pública, ni haber cometido delitos graves. Se evaluará su conducta y así se decidirá si son aptos para ser parte del programa.

Este es un proyecto que raya en la utopía y pone a la justicia en el filo. Existen miles de razones por las que la implementación de este proyecto sería un fracaso total.

Un gran porcentaje de reos no regresarán a la cárcel y se escaparán. Una vez se les dé la oportunidad de salir a trabajar aprovecharán y no retornarán. ¿Cómo podría el Inpec controlarlos y evitar que se escapen si hoy en día ni siquiera puede vigilar a varios presos que están en casa por cárcel y se la pasan de vacaciones? Cuando al Inpec se le han escapado encarcelados por las ventanas, es muy ingenuo e iluso pensar que pueda ejercer algún tipo de control sobre presos fuera de una cárcel.

Además, viéndolo de manera realista, ¿cuántas empresas en Colombia estarían dispuestas a tener a un carcelario trabajando para ellos? Objetivamente, serían muy pocas. Casi nadie correría el riesgo ni se sentiría a gusto de tener a un convicto cerca suyo.

Hay que agregar que en Colombia un alto porcentaje de personas que han delinquido una vez, vuelve a delinquir. Asimismo, es un pésimo precedente de justicia para nuestra sociedad, en especial para los niños y jóvenes, enseñándoles que las consecuencias pueden no ser tan graves y que se puede gozar de privilegios así se haya cometido un acto de violencia hacia otra persona. Si se les empiezan a dar beneficios a los que han delinquido, un sinfín de ciudadanos empezarían a transgredir la ley y la justicia flaquea.

Está claro que un porcentaje alto de los privados de la libertad está en la cárcel a causa de haber cometido un delito menor por una carencia alimenticia y falta de oportunidades. El Gobierno es el encargado de proporcionar un mejoramiento de vida para estos individuos para que no tengan que cometer crímenes, pero eso no se logra ablandando el sistema penitenciario, se logra a través de educación y oportunidades laborales.

El Congreso debe ser muy consciente de lo que le conviene al país y como ciudadanos debemos estar muy alerta a proyectos como este que claramente llevarían al país a un caos sin precedentes. Ideas ficticias como las del ministro de Justicia que propone llegar a un acuerdo con los delincuentes. ¿Usted realmente cree que una persona, después de robarle el celular, se lo va a pagar? Obviamente no. Abramos los ojos y no permitamos que el país se salga de control hasta el punto de no retorno.

“El primer requisito de la civilización es la justicia”, Sigmund Freud.