Servirle a mi país

Durante 10 minutos y 25 segundos habló el miércoles el saliente ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, para despedirse de los funcionarios del ministerio y de los periodistas. En ningún momento mencionó el apellido Petro. En ningún momento le agradeció al presidente Petro haberlo nombrado. En ningún momento manifestó su satisfacción por haber formado parte de su gabinete. Y es obvio que así haya sido. No fue elegante haber sacado al profesor de la Universidad de Columbia José Antonio Ocampo, ilustre investigador económico, autor de libros muy reconocidos y hombre ecuánime y serio y muy respetado dentro y fuera del país, en el mismo decreto en que sacaron a la ilustre desconocida Carolina Corcho, que antes de ser ministra no era nadie, ni siquiera en las actividades privadas que desarrollaba y que, por supuesto, no tenía méritos para estar en ningún gabinete.

Tiene razón Ocampo en estar disgustavo, pero siendo él persona que no necesita aparecer en la lista de los 100 de Time para que se conozca su importancia, reaccionó con prudencia. Ignoró a Petro por su nombre y cuando habló del presidente de la república lo hizo para recordar que fue muy enfático en su última conversación con él sobre la importancia “de lo que hemos logrado en materia de credibilidad económica”. Hace poco se había anunciado que el ministro Ocampo había tramitado una segunda licencia con Columbia University por un año más. Cuando se posesionó hace un año, fue público que tenía licencia solo por un año y es de suponer que la licencia por 12 meses más que solicitó debió haber sido consultada con el Petro innominado. Por eso tuvo que tomar por sorpresa a Ocampo que lo despidieran sin ser él representante de la coalición de los partidos en el Gobierno y sin ser responsable de ninguna debacle política y sin ser un ministro de los que estuvieron en el gabinete pese a acusaciones de plagio.

“Yo acepté el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dejando mis actividades académicas con el propósito de servirle a mi país”, afirmó en la despedida. Así se le reconocerá y así lo reconocieron los funcionarios que lo aplaudieron en larga ovación. Ocampo prestó un servicio en calidad de experto en la materia y rodeado de técnicos, pues, como él dijo, el ministerio tiene muchos funcionarios de Estado, no de gobierno. La precisión de Ocampo fue contundente, pues no fue ministro para servirle a Petro, ni al Pacto Histórico y, además, así deberían siempre pensar y obrar todos los funcionarios públicos, los de abajo y los de arriba, deberían siempre servirle al país, servirles a sus conciudadanos con criterios técnicos y con propósito patriótico y en defensa del bien común. “Todos los indicadores han ido en la dirección correcta, la tasa de cambio, las tasas de interés, la deuda pública, se ha generado una calma enorme”, afirmó Ocampo. Pero igual lo sacaron del Gobierno, como retiraron hace poco a la ilustre desconocida Belizza Ruiz, viceministra de Minas.

El país está dividido entre los que aplauden a Petro de todas maneras y los que lo rechazan de todas formas. La gente es libre, por supuesto, de considerar al gobernante con el mismo fervor con que siguen al equipo de fútbol de su terruño, sin importar si es siempre colero, solo porque tiene la misma camiseta. La gente es libre de apoyar a Petro porque ninguno de sus antecesores les parecía aceptable, y quién podría encomiarlos de manera superlativa. Pero en un país donde históricamente la corrupción, el exceso de discursos, la propaganda, la radicalización, la profusión de planes y de leyes, la demagogia y los abusos de poder han impedido resolver el principal problema colombiano, que es la inequitativa distribución del ingreso, lo que cuentan son los resultados, y a los resultados se llega con administración técnica. Hace más de un siglo, cuando el país salió arruinado de la guerra de los Mil Días, se habló de Menos Política y Más Administración. Pero aquí politiquear gusta a todos, de izquierda y de derecha. Esta es la segunda vez en que Ocampo es ministro de Hacienda en un Gobierno en el que él brilla sobre el presidente. La primera fue en el mandato de Ernesto Samper Pizano. Quizás cuando se jubile en Columbia pueda volver a Colombia a ser ministro por cuatro años en un Gobierno de Sergio Fajardo. La tercera es la vencida.

Tal vez en varios meses, al terminar de dictar algún seminario y conectarse a las últimas noticias de Colombia, el profesor Ocampo sabrá que en la décima tercera movida de fichas en el Gobierno el innominado Petro se autodefenestró y le dejó el avión presidencial a Francia Márquez. Enhorabuena. Porque qué incómodos son esos viajes en helicóptero.