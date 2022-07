Sin guardián en la heredad

Las pruebas contra el senador liberal Mario Castaño son un ejemplo lacerante de cómo funciona el Estado colombiano. La fiscal que lo acusa señala sobre las canchas sintéticas que asignó a Castaño el Ministerio del Deporte: “Se acordó una prebenda donde se le garantizara al senador 100 millones por cada una de las canchas”. Mario Castaño y su esposa poseen 31 propiedades, incluyendo cinco apartamentos. De esas, 25 fueron adquiridas desde 2014, cuando él llegó por primera vez al Congreso. Uno de los capturados de la red de Castaño afirma, en llamada interceptada, que a un senador “y otros de la costa les dieron 60.000 millones de pesos en proyectos”.

Otro detenido habla con alguien que le dice: “El Inpec es de Mario, de Mario completo”. Uno de los miembros de la organización delictiva, el odontólogo Juan Carlos Martínez, se reunió con fiscales en Bogotá, los cuales “ofrecen apoyo político al senador Mario Castaño a cambio de que faciliten ascensos o traslados al interior de la Fiscalía”. Lo afirma la fiscal Ángela Córdoba Carrera, a cargo de la acusación. Agrega: “Hay servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación que han consultado en el aplicativo las cédulas de ciudadanía de todos los miembros de la organización criminal. Esos servidores no están vinculados a la investigación”. Añade la fiscal: “Para el operativo de captura tienen información de primera mano antes de que se efectúe la primera orden de captura”. Otra interceptación revela que Mario Castaño y Juan Carlos Martínez, hoy prófugo, se reunieron con el hijo de la procuradora en un apartamento el 16 de febrero de 2021.

El Departamento de la Prosperidad Social le entregó, en noviembre de 2021, 40.000 millones de pesos en un contrato a la empresa Proyecta Quindío. Su gerente habló con Juan Carlos Martínez antes de firmar el contrato. Martínez y otro miembro de la red criminal coordinaron nombramientos en la dirección del Sena en Caldas y “solicitaron dineros por puestos de trabajos”, según la fiscal. Estos extractos de 3.535 llamadas telefónicas interceptadas se conocen gracias al periodista Juan Pablo Barrientos, de voragine.co. La fiscal describe las tareas que realizaba el hoy prófugo Juan Carlos Martínez Rodríguez: “Es el encargado de cobrar los porcentajes de las obras y pagar todo tipo de coimas con la colaboración de contratistas y funcionarios públicos”. El odontólogo cuenta, en una llamada, que vive en el apartamento del senador Castaño: “Yo vivo aquí en Bogotá en la casa del hombre, yo soy el encargado de viabilizar todos los proyectos que tiene él; qué me voy a pagar un arriendo, güevón; él me da un cuarto en el apartamento de él”.

La compañera sentimental del senador es Daniela Ospina Loaiza. Señala la fiscal: “Daniela Ospina sabe que esos dineros son producto de las actividades ilícitas. Sugiere que hay que comprar una máquina para contar billetes porque al parecer se les está perdiendo plata”. Otro miembro de la banda del senador es Nova Lorena Cañón. Señala la fiscal: “Esta delegada pensó que la señora Lorena Cañón era funcionaria del Ministerio del Interior cooptada por el grupo delincuencial. Nos pudimos dar cuenta de que no hace parte del Ministerio del Interior, sino que es una particular que tiene la capacidad de poder gestionar recursos al interior de los ministerios”. En una llamada, Cañón dice que es difícil conseguir dinero en el Ministerio del Deporte, pues “tienen demasiados compromisos con los del Centro Democrático”.

En otra llamada, notifica que hay una lista de proyectos del Ministerio del Interior a los que se les pueden buscar los recursos en 30 días y que están dando 10 por ciento por cada contrato. Hace unos años, Cañón y el peluquero Germán Palomino intentaron traer a Bogotá a Naomi Campbell para el Elite Model Look Colombia 2005. Palomino culpó del fracaso del evento a Julio Sánchez Cristo, Félix de Bedout Molina, Alberto Casas Santamaría y Alberto Luis Marchena Nates, y los demandó pidiendo una indemnización de 900 millones de pesos. Según Cañón, 80 medios publicaron la noticia del viaje de la modelo, “excepto La W, era la única que decía que no venía”. Palomino perdió el pleito.

Los periodistas nunca dijeron que Campbell no vendría a Colombia, sino que desataron un debate sobre si la modelo venía o no, diciendo que ello no estaba confirmado, según la Corte Suprema de Justicia. “El trabajo periodístico fue serio y veraz”. Posteriormente, Nova Lorena Cañón encontró un negocio más seguro que los eventos con modelos: la varita mágica para abrir las cajas fuertes del Estado. Más allá de los sórdidos y aberrantes pormenores del funcionamiento de la red criminal investigada por la fiscal Ángela Córdoba Carrera, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quiénes dentro del Estado colombiano favorecieron a Mario Castaño? n