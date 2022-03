Sorpresas de este domingo

La medición de fuerzas políticas de este domingo está para alquilar balcón, porque aunque ha pasado mucho en el debate político electoral, al final no ha pasado nada. En otras palabras, por más posturas triunfalistas que tengan algunos candidatos y por más temor que sientan algunos sectores, la mecánica que tendremos el domingo nunca ha sido probada en nuestro sistema electoral, por lo que podría haber más sorpresas que confirmaciones cuando conozcamos los resultados.

Desde el exterior ven a un solo ganador que arrasará tanto en la consulta pre-presidencial, como en la elección del nuevo Congreso de la República. El bloque de países tomados por el socialismo lo celebran, mientras los países de gobiernos democráticos neoliberales temen perder una ficha más en el ajedrez geoideológico de las Américas. Al interior del país, entretanto, a un nivel de menor certidumbre sobre el triunfo de la izquierda -pero aún así alto- el escenario triunfalista del Pacto Histórico se ha venido mermando por cuenta de algunos hechos políticos y a la luz de los últimos resultados de las encuestas.

Hay que advertir que el escenario que nos han dibujado las encuestas es bizarro. En teoría nos muestran a tres coaliciones compitiendo para escoger un candidato presidencial, pero en la práctica solamente son dos las coaliciones genuinamente bregando. Huevo es y gallina lo pone. Petro en efecto es el que audazmente ha usado la consulta para otro propósito legal, pero cuestionable éticamente: llevar a un grupo de alfiles sin opción de triunfo a la consulta para asegurar un gran caudal de votos que asegure un millonario pago por parte del Estado a su partido, al tiempo que jalona ese mismo caudal hacia una lista de congresistas para alcanzar un alto número de curules en el Capitolio Nacional.

Petro no está compitiendo de verdad en su coalición. Con contendores de mentiras, las encuestas desde luego han tendido a mostrar una gran distancia entre él y sus alfiles que veremos en su tarjetón, pero también entre él y sus contendores de las otras coaliciones. No es una contienda de peras contras peras, claramente. De ahí que se haya generado una imagen de ventaja insalvable y de triunfo aplastante. Pero no hay tal, aun cuando -sin margen de duda- el líder de la Colombia Humana vaya a ganar sobradamente en su coalición.

Pero Petro podría verse sorprendido por los nuevos escenarios post electorales. Por un lado, enfrentarse a candidatos que obtengan resultados similares a los que obtendrá el Pacto Histórico, particularmente por parte del Equipo por Colombia (la coalición de centro derecha). Y por otra parte, tener que aceptar que los partidos tradicionalmente líderes en el Congreso mantienen su dominio para los próximos cuatros años.

Petro sabe que este escenario es altamente factible, por lo cual ha comenzado a calentar el ambiente de sus barras bravas hablando de fraude electoral, irresponsablemente. Quiere abonar terreno para legitimar sus llamados a la irreverencia, si no logra los resultados que espera. Y también lo hace para posar como víctima del sistema y aumentar el fervor de sus filas de cara a la primera vuelta en mayo.

La inminencia de la sorpresa en los resultados también habría llevado a Petro a abrir conversaciones con el partido Liberal, al que ve como un aliado “bisagra” dependiendo de los resultados del domingo. Si los partidos tradicionales (Partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical) mantienen la mayoría en el Congreso, el Partido Liberal le serviría al Pacto Histórico para tramitar las reformas claves que Petro impulsaría en su eventual presidencia. Pero si los resultados legislativos son los anhelados, el petrismo se tomaría con más calma el rol del Partido Liberal, enfocándolo seguramente en una alianza programática para la elección presidencial.

Así las señales que daría el sistema democrático al líder de las encuestas podría llevarlo a replantear su estrategia. Con un Congreso de mayoría tradicional y unas coaliciones con votaciones más altas de las esperadas consolidando candidatos con opción de triunfo, estaríamos ante un escenario más realista, que quizás las encuestas y la estrategia de Petro de competir sin competir dentro de su coalición, han distorsionado.

De cualquier forma, de ganar Petro la presidencia con un Congreso mayoritariamente tradicional, estaríamos en el escenario perfecto para su estilo político administrativo, pues gobernaría por decreto como lo hizo en Bogotá cuando el Concejo le ponía freno a sus iniciativas. Estaríamos entonces en una puja entre el poder ejecutivo y el legislativo que no hemos visto en Colombia.

El Equipo por Colombia -cuya intención de voto lidera Fico-, podría ser el que más sorprenda a Petro y al país. Tiene el potencial de sumar un buen caudal de sufragios porque tiene candidatos con gran voto de opinión y de maquinaria partidista, pero adicionalmente podría contar con votos que provengan de los toldos del uribismo y de Rodolfo Hernández, que no son despreciables.

El inminente y para algunos -consumado- giro de Colombia hacia la izquierda, podría enredarse el domingo. Podríamos sorprendernos al ver que políticamente nos sentimos más seguros en el actual modelo pese a todos sus bemoles. O que el poder de los partidos tradicionales no ha cedido al ánimo revolucionario que inspira Petro. O que las regiones son las que marcan la pauta electoral, eligiendo preferencialmente las mismas mayorías para el Congreso. O que, en el eventual triunfo de Petro como presidente, se podría ejercer una robusta oposición, desde el Congreso, a sus pretendidas y polémicas reformas legislativas. O, simplemente, que aún no ha pasado nada y está todo por verse.

Y ni hablar del escenario para Petro, si Vargas Lleras se lanza. Tendría un reto más: sostener con verdaderos argumentos sus propuestas reformistas. Por ahora lo ha tenido fácil sin contradictores de la talla de hombre de Estado que tiene el líder de Cambio Radical.