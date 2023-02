¿Tercera guerra?

Muchos académicos y analistas internacionales han afirmado que la Guerra Fría finalizó con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, pero la lucha por lograr la hegemonía mundial no ha dejado de ocupar el primer lugar en el pensamiento de varios jefes de Estado, que de forma agresiva e irresponsable siguen empujando el mundo a una nueva confrontación global, cuyos resultados serán tan nefastos que pueden conducir a la destrucción total.

Desde la famosa crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962, cuando la Unión Soviética, con el apoyo del gobierno comunista de Fidel Castro, estaba colocando misiles en la isla para amenazar a los Estados Unidos, no se ha vivido una situación tan compleja como la que se cierne sobre el planeta el día de hoy, siendo Rusia nuevamente el principal actor y el resto del planeta, el posible damnificado.

Está sucediendo algo muy similar a lo vivido con la devastadora Segunda Guerra Mundial, cuando con la invasión de Polonia en septiembre de 1939 Hitler desató la guerra; recordemos ahora la cruenta invasión rusa a Ucrania iniciada el 24 de febrero del 2022 y la subida de tono en las declaraciones del jefe de gobierno ruso frente a los países que, de una u otra forma, han apoyado al presidente Zelenski para enfrentar la arremetida del país invasor.

Estamos en el período previo a un posible desastre, en el que las medidas tomadas por muchos países en contra del agresor no han podido frenar su ataque, pero claramente existe la decisión de no emplear las capacidades militares conjuntas para no despertar ‘el rugir nuclear del oso’ que puede llevarnos a la muerte de millones de personas y a la devastación del planeta. Estamos frente a una guerra comercial que ha afectado los bolsillos de todo el planeta.

La Sociedad de las Naciones, creada en enero de 1920 como decisión del Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, demostró su ineficiencia e incapacidad de tomar acciones preventivas para evitar otra guerra de repercusiones globales y, en su lugar, constituyó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al finalizar la Segunda Guerra, con el propósito de mantener la paz y la seguridad internacional, carta que también fue firmada por la Unión Soviética, pero en los últimos 78 años ha estado en el centro del conflicto.

Ante la continuidad del ataque ruso, el presidente ucraniano, Zelenski, ha efectuado una gira por países occidentales en busca de apoyo para sus fuerzas armadas y para la población afectada por la guerra. El jefe de Gobierno ruso acaba de amenazar a la Gran Bretaña con causar un genocidio nuclear que la arrasaría, en caso de que apoye a Ucrania con el envío de aviones para fortalecer su defensa, y también ha amenazado con endurecer su guerra contra Ucrania en caso de que la Otan envíe más armas en apoyo de este país.

A las buenas o a las malas, Rusia quiere lograr su posición como superpotencia mundial para estar por encima de su acérrimo enemigo, el capitalismo, representado por los Estados Unidos; es por ello que, empleando todo tipo de artimañas, impulsa el socialismo a nivel mundial a fin de lograr posicionarse, sin querer reconocer que el comunismo demostró su debilidad y fracaso como ideología después de 72 años de existencia.

Con el apoyo a movimientos ideológicos de izquierda para entronizarse en gobiernos de América Latina, Rusia busca posicionarse y fortalecerse en el patio trasero de los Estados Unidos, lo cual está logrando con el apoyo de sus fieles adeptos, como son los integrantes del Foro de Sao Paulo, que está volviendo a tomar fuerza con la llegada nuevamente al poder de quien lo fundó, así como con la colaboración de los miembros del Grupo de Puebla, existiendo colombianos en ambas organizaciones.

Así como se menciona en medios de comunicación que la “campaña de Petro habría sido apoyada por ‘bodegas’ rusas, según investigación”, es posible que las mismas estén ahora en plena acción preparando a la Primera Línea y sus seguidores para salir a apoyar la ‘democracia callejera’ que requiere el gobierno para aprobar a ‘pupitrazo limpio’ las reformas que él mismo propone, las cuales, sin lugar a duda, afectarán profundamente el progreso y desarrollo del país y por consiguiente la calidad de vida de los colombianos.

Pensemos en la patria antes de que tengamos que lamentarnos.