Terminó la coalición

Los constantes desencuentros en torno a la reforma a la salud, entre los partidos de la coalición y el propio gobierno, condujeron a que el presidente Gustavo Petro declarara terminada la coalición y anunciara la futura conformación de un gobierno de emergencia.

No es extraño, en las democracias representativas, que el partido de gobierno no tenga las mayorías en el Congreso y sea necesario acudir a las coaliciones con otras organizaciones políticas. No se trata de que el gobierno imponga sus propuestas, sino que se debatan y discutan al tamiz de las distintas fuerzas políticas, de manera que se logren las mejores soluciones.

Se puede decir que con la terminación de la coalición finaliza prematuramente una primera etapa de busca de consensos con las fuerzas políticas tradicionales. En mi opinión, al gobierno le faltó diálogo y comprensión de los otros puntos de vista, se desesperó en la busca de victorias tempranas y prevalencias ideológicas.

Conviene recordar que presidente fue elegido en segunda vuelta con 11′291.986, el 50,44 % de los votos, había ganado en primera vuelta con el 40,34 %.

En el Congreso, la coalición Pacto Histórico obtuvo 2′880.254, el 16,95 %, el Partido Conservador 13,17 %, el Partido Liberal 12,43 %, la coalición Alianza Verde 11,52 %, el Centro Democrático 11,47 %, Cambio Radical 9,47 %, el Partido de la U 8,86 %, entre otros.

Lo cierto es que los electores votaron más por el presidente que por su partido, siguiendo la tendencia política personalista más que la institucional.

Ahora bien, las relaciones del gobierno con el Congreso se continuarán determinando por coaliciones permanentes, temáticas o puntuales con los partidos políticos. Sería un error que el gobierno visualizara al Congreso como un obstáculo para cumplir sus promesas de campaña, como también que acudiera a convocar protestas públicas para presionar las deliberaciones del órgano representativo, o que optará por fracturar los partidos pactando apoyos individuales. No se trata de polarizar ni dividir, con eso perdemos todos.

Al parecer, se estaría abriendo paso una segunda etapa de gobierno de radicalización ideológica, donde el gabinete ministerial obedecería a una línea más próxima al presidente, que tendría el apoyo político de las masas convocadas a marchar y llenar plazas como contrapeso al Congreso. Se trataría de un enfoque equivocado, de costos innecesarios para la sociedad, que haría crisis prontamente.

Si el gobierno busca la aprobación de sus propuestas, para reducir las inequidades, punto que no se discute, tarde o temprano debe alcanzar acuerdos nacionales con las distintas fuerzas políticas, la confrontación no es el camino.

Lo que no debe ocurrir es que el presidente marche y proteste contra el Estado que el mismo representa, fracturando la colaboración armónica entre los poderes, abriendo el camino para un juicio político que desde ya ha repudiado, abandonando las instituciones al desorden otrora practica insurgente.

El arte de gobernar no es buscar culpables de los fracasos, sino lograr éxitos.