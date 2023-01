Tesla tuvo su annus horribilis

Popularizó la expresión año horrible la reina Isabel II en un discurso a fines de 1992, año nada grato para la familia real. Su hijo el príncipe Andrew (luego amigote de andanzas de Jeffrey Epstein, que llevaba menores de edad a sus mansiones) se separó de Sarah Ferguson, su hija la princesa Anne se divorció del capitán Mark Phillips, una biografía de la princesa Diana ahondó en la herida del matrimonio infeliz con su hijo el príncipe Carlos, y un incendio consumió parte del castillo de Windsor. O tal vez lo último fue lo más grave para la reina.

El 2022 fue desastroso para Tesla, el mayor fabricante de carros eléctricos del mundo. La causa principal fue la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares. Nadie entendió ese embeleco de Elon Musk. En el último decenio Twitter dio utilidades solamente un año. Desde octubre cuando se cerró el negocio Musk despidió al presidente de Twitter y asumió él las riendas, en lugar de seguir ocupándose de Tesla, que es la gallina de los huevos de oro. La bolsa de valores lo castigó sin misericordia. La acción empezó diciembre sobre los 200 dólares y terminó el mes por debajo de 120. En todo el año el papel perdió casi un 70 por ciento. Para comprar el pajarito Musk contrajo una deuda de 13.000 millones de dólares. Se ha visto obligado a vender grandes paquetes de acciones de Tesla, golpeando su valor, pues habían subido a 400 dólares.

Elon Musk despidió a la mitad o más de los 7.500 empleados de Twitter y cometió varias torpezas. Sugirió que el ataque al esposo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, podía ser una relación homosexual. Expulsó a varios periodistas de Twitter, aunque luego los rehabilitó. Dejó de pagar el arriendo de las oficinas en San Francisco y hasta suspendió el papel higiénico. Cerró un data center. El propio Musk dijo que Twitter es como “un avión que cae a gran velocidad con los motores en llamas y controles que no funcionan.” ¿Por qué entonces cometió esta locura?

Luego vino una catarata de malas noticias en la propia Tesla. Por el covid y los cierres que ocasionó en la planta de Shanghái, la mayor de la compañía, la producción cayó. Hay otra planta en Berlín y otra más en Austin, Texas. Las ventas en China bajaron ante la competencia de BYD, fabricante chino de menor costo en el que es accionista Warren Buffett y que produjo 900.000 vehículos el año pasado. Tesla no cumplió la meta de llegar a 1.400.000 vehículos producidos en 2022, apenas superó el 1.300.000 y la bolsa se la cobró. En los Estados Unidos, Tesla ofreció descuentos a los que compraran un carro antes del 31 de diciembre, mal síntoma porque Tesla siempre tenía lista de espera y ahora parece que se redujeron los compradores, y además con el alza de intereses y la probable recesión en el 2023 las ventas posiblemente van a caer. La acción de Tesla, que subió como un cohete, había convertido a Musk en el hombre más rico del mundo.

Sin embargo, sería un error pensar que este año horrible representa un golpe mortal. Musk es un bicho raro, se sale de todos los moldes, es padre de nueve hijos, incluyendo dos mellizos con una de sus ejecutivas en otra compañía, tiene bastante parecido con Trump en cuanto a salidas inesperadas, absurdas y caprichosas, pero a diferencia de Trump, que inflaba su fortuna, Musk fabrica productos reales. Si no fuera por Musk no existiría hoy un fabricante de carros eléctricos que ya está produciendo más de un millón de unidades al año. El visionario fue él. Ya tiene una red propia de estaciones de recarga en los Estados Unidos.

Se dice que otros fabricantes podrían alcanzar a Tesla. Pero GM, Ford, Volkswagen y otras fábricas tradicionales están apenas dando los primeros pasos. Entre los fabricantes nuevos, Rivian produjo apenas 25.000 pick-ups el año pasado. Lucid no vendió más de 7.000 EV o vehículos eléctricos y Ford no llegó a 70.000. A largo plazo Tesla tiene un gran futuro, como dice Musk, y podría cumplir la meta de llegar a 20 millones de carros en 2030. La compañía tiene más del 60 por ciento del mercado en los Estados Unidos. Los autos de batería son el 6 por ciento del total de autos vendidos. El primer modelo masivo, el modelo S, salió a la venta en 2012, hace diez años. Los precios de los EV todavía son muy altos para la mayoría de compradores. Ya hay un Hummer eléctrico con 1.000 hp por 100.000 dólares, pero no hay modelos de 20.000 dólares. Pese a ese cuello de botella Musk logró lo que nadie había logrado, popularizar el carro del futuro.

El personaje puede no ser del agrado de muchos, pero los grandes pioneros suelen tener facetas oscuras. Guglielmo Marconi, inventor de la radio inalámbrica, fue seguidor acérrimo del fascismo de Mussolini. Henry Ford fue un vil antisemita, un hitleriano y el único ciudadano norteamericano elogiado en Mi lucha. Hitler tenía una foto de Ford en su despacho.