Paulatinamente, Colombia se ha convertido en tierra de nadie y lo más doloroso es que a muchos no parece asombrarles. Tristemente, como ciudadanos nos han acostumbrado a vivir al filo del precipicio, en un modus operandi de supervivencia diaria. Nos hemos acostumbrado a vivir en una violencia extrema de homicidios y robos, en un caos indescriptible, con desmanes a la ciudad y, francamente, rezando porque la persona que camina detrás de nosotros no atente contra nuestra integridad.

El crimen se ha desbordado y no parece que se apaciguará en un futuro cercano. En muchas ciudades del mundo esto no ocurriría, pero en Colombia se ha normalizado. La situación ha escalado a tal punto al que hace pocas semanas tuvimos que evidenciar el secuestro de 78 policías en el Caquetá, hecho en el que no fueron respaldados y fueron dejados prácticamente a su suerte. Cabe preguntarse, ¿dónde estaba el gobierno cuando ocurrió este hecho y por qué no los ayudó?

Como si esto no fuera suficiente y no causara una impotencia inexpresable, ahora Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, hijo del Presidente, acusa a su ex de recibir dinero de varios delincuentes, incluido Samuel Santander Lopesierra, ‘El hombre Marlboro’, entre otros, para la campaña presidencial de su papá. Dinero con el que se habría quedado Nicolás y que según Vásquez nunca llegó a la campaña. De ser cierto esto, sería gravísimo y muy posiblemente salpicaría la campaña de Nicolás Petro a diputado del Atlántico, cargo que ejerce hoy en día.

El presidente ha pedido que se investigue a su hijo por las acusaciones hechas a su nombre y a su hermano. Si llegase a probarse lo dicho por Day Vásquez, se convertiría en un escándalo peor que el del Proceso 8000 con Ernesto Samper y dejaría en tela de juicio lo que ha dicho este gobierno de que por encima de todo no va a permitir que exista corrupción.

Por un lado, es un excelente acto que el Presidente haya pedido investigar a su hermano e hijo, pero así no tenga nada que ver, si se llegara a probar que sí fueron partícipes de un acto de corrupción, sería muy difícil que los ciudadanos creyeran que el mandatario no tuvo nada que ver.

Ojalá la justicia sea totalmente transparente y se llegue al fondo de la situación, pero cabe recalcar que, en vez de mejorar, la situación en Colombia empeora. La violencia incrementa, algunos se han creído el cuento de que el protestar les da el derecho de secuestrar y matar, otros nos han tratado de hacer creer que no son secuestrados, son “retenidos” y que todo es a causa de la protesta social. Los escándalos del gobierno son cada vez más complicados y controversiales. Como ciudadanos no debemos permitir que nos vayan llevando como gallinas sin cabeza hacia el abismo, normalizando y justificando hechos que no tienen cómo ser justificados.

Todo esto está ocurriendo, pues cada día los límites permisivos son extendidos y solo cabe preguntarse: ¿Será que el ‘Pacto de la Picota’ era una realidad?

“No hace falta un gobierno perfecto; se necesita uno que sea práctico” - Aristóteles