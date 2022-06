Trágica elección

Petro o Rodolfo será presidente de Colombia. Debemos pedirles que, con antelación a los comicios, anuncien que aceptarán sus resultados. No hacerlo implicaría una falta de compromiso con la democracia. Deberían advertir que las fallas de nuestro sistema electoral, que ocurrieron en las elecciones parlamentarias, fueron ya corregidas, como quedó demostrado en la primera ronda presidencial. Ya sabemos que no hubo fraude.

No hay motivos para considerar que pueda haberlo en cifras significativas; son altos los grados de fiscalización y transparencia. Cabe conjeturar que los escrutinios serán correctos, así se presenten demoras en la divulgación de los resultados si las diferencias entre los candidatos, como se conjetura, fueren muy pequeñas.

Con el reconocimiento franco y sereno del triunfo de su adversario, el vencido le aportará legitimidad social al resultado. Proceder así es un deber cívico de singular importancia. Posturas contestatarias, que carezcan de sólido fundamento, pueden generar actos de violencia. Existen barras bravas y primeras líneas, afines a Petro, capaces de incendiar al país, como desgraciadamente ha sucedido en época reciente.

En estos días finales de la contienda, Petro y Rodolfo, a pesar de que se ubican en orillas opuestas, hacen lo que pueden por atenuar la radicalidad de sus propuestas. “Son unos hipócritas”, alguien podría decir. No hay tal. Son políticos, y ese oficio requiere cierta flexibilidad, así uno de ellos, movido por consideraciones estratégicas, se presente como el campeón de la antipolítica. Saben que cierta convergencia hacia el centro es indispensable para ganar; la cuestión será entonces qué tanto les creemos. Y si practican luego lo que ahora predican.

También tienen claro, en el punto de partida, que carecen de mayorías parlamentarias. Si el futuro presidente no logra armar una coalición que le permita gobernar, viviremos una dura confrontación que podría paralizar la agenda de reformas que ha prometido. En tal caso, la estabilidad de Colombia descansaría en el poder de sus instituciones, tanto estatales como civiles.

Los opositores a Petro dicen que los caudillos de izquierda, una vez llegan al poder por medios electorales, se “atornillan” para no entregarlo jamás. Dan buenos ejemplos: Fidel, Ortega y Chávez. Hay que añadir que esa tentación la padecen todos los populistas, sea cual fuere su inclinación ideológica. Recuerden los casos de Putin, Orban y Bukele, autócratas de derecha. Que Petro haya afirmado que se requiere un período superior a cuatro años para transformar a Colombia (una afirmación obvia en boca de cualquier reformador social), no necesariamente debe entenderse como un propósito soterrado de romper los períodos constitucionales. No obstante, la desconfianza persiste. El habito no hace al monje.

En esta adversa coyuntura, ¿Qué tan alto es el riesgo sobre la estabilidad de nuestro Estado de Derecho? Colombia tiene una larga tradición de estabilidad institucional, que compara bien con las de otros países de América Latina, lo cual debería darnos alguna tranquilidad para lidiar con un presidente populista. En efecto: no estará a su alcance expropiar sin mandato legal, emitir moneda, interferir en las decisiones del Banco de la República, cambiar a sus directores en forma diferente a la prevista en la Constitución.

La Corte Constitucional goza de independencia y ha ejercido sus funciones con autonomía ejemplar. No obstante, -como se dicho a lo largo de esta desapacible campaña- tal vez se intente un golpe militar.

Lo veo como una posibilidad remota. A mediados del siglo XX los militares entraron brevemente en la arena política. Primero para derrocar al Presidente Gómez por solicitud de los estamentos políticos y civil, y, luego, para deponer al General Rojas cuando quiso convertirse en el Perón de Colombia. En este siglo han dado muestras notables de sumisión al poder civil. A raíz de los falsos positivos, Uribe destituyó a buena parte de la cúpula militar. Santos sometió los militares a la JEP, el tribunal que debe juzgarlos en plano de igualdad con “esos bandidos y terroristas”: los antiguos guerrilleros. Los militares acataron en silencio estas duras determinaciones. Son pruebas convincentes de su respeto por la democracia.

Por las razones expuestas en otras columnas, no encuentro idóneos para gobernar a ninguno de los dos candidatos. Eventos ocurridos en estos últimos días aportan nuevas razones para esta posición. Los “Petro videos” revelan unas estrategias repugnantes y la presencia en la campaña petrista de unos asesores que más que currículo tienen prontuario, o, al menos, orígenes muy oscuros. Del lado opuesto, afirmar, como lo escuchamos en la voz de Rodolfo, que “se limpia el culo (sic) con la ley”, refleja un profundo desprecio por las instituciones, inadmisible en quien pretende gobernar, todavía más si se observa el contexto: es el Alcalde quien se dirige a una subalterna; la conversación no fue entre compadres en un bar.

He estado cavilando sobre la posibilidad de votar en blanco, alternativa carente de efectos jurídicos; será presidente quien obtenga la mitad más uno de los votos válidos. Hacerlo sería una manera de contribuir a la consolidación de un mensaje importante: el rechazo por la degradación de la política, el factor que explica la rebelión ciudadana que se ha decantado en dos versiones antagónicas de populismo. No obstante, votaré por Rodolfo; Petro me parece aún peor. Acojo, pues, la trágica alternativa del mal menor.

A pesar de tantos factores adversos, creo que Colombia no se acabará el próximo domingo. En callejones más oscuros nos ha sorprendido la noche. Espero que nuestro nuevo presidente tenga la sabiduría para entender que gobernar implica preservar tanto como cambiar. Que será sincero cuando diga que gobernará para todos. Y que respetará las instituciones.

Briznas poéticas. De Gustavo Adolfo Garcés: “Bajo el sol de marzo / junto al mar / el burro agoniza. / No sabemos / si la muerte / lo apremia / …Tal vez un ángel / lo espera. / Se le acercan / las lagartijas / y la sombra del pino. / Está próximo a entrar por el espejo / y a que le crezcan / las alas. / Giran los buitres”