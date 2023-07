Transforma tu dolor en un talento que cambie el mundo

Lo que da sentido a tu vida, no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello.

Todo el éxtasis de tu vida vendrá de tu interior, esto lo compruebas cuando ves que los momentos más duros de tu vida, son los catalizadores de tu transformación, las transformaciones que tienen mas sentido y mas significado en tu existencia, empiezan desde un lugar de destrucción.

Toda tu fuerza interior en ocasiones se consume en la ardua tarea de sobrevivir, en resistir la adversidad, pues la vida se compone de ciclos, unos de éxtasis de felicidad, seguidos por otros de devastación interior. Lo que ocurre en tu interior durante estos periodos de evolución es lo que yo llamo, “milagros en gestación”

Este fin de semana fui invitada a Palma de Mallorca una bella isla española, en este mágico lugar, un conjunto de almas se entrelazó, para vivir una experiencia profunda de evolución espiritual. Fuimos convocados a un encuentro de talentos llamado Talentya, es un evento sin ánimo de lucro que en cambio tiene un profundo ánimo de construir riqueza interior en sus mas de 100 participantes, con el loable propósito de contagiarla al mundo a través de la comunidad a la que cada uno pertenece.

La mística del mundo y de cada encuentro de personas, se siente cuando nos despojamos de juicios y etiquetas, como lo vivimos en este emblemático lugar, una deslumbrante construcción de más de 800 años restaurada a la perfección que, aun contiene entre sus paredes antiguas secretos de historias y vivencias de las familias que allí habitaron, quienes desde sus experiencias más profundas del alma, expresaban como nosotros hoy, las mismas risas y lágrimas, pues aunque el tiempo pasa sobre la historia humana, el alma permanece eterna e inmodificable desde la creación de todos los tiempos.

Al llegar a este romántico lugar iluminado por cientos de velas en tonos dorados, nos sentimos transportados a una escena medieval, en la que llegamos a olvidar la realidad personal de cada uno, pues nos envolvía un aire de paz y fraternidad tan hermoso que permanecer sumergidos en este cuento de hadas ya sanaba y acariciaba el alma.

Talenteros, nos llamaron a quienes fuimos convocados para abrir nuestros corazones y compartir nuestras historias de transformación, almas que se desnudaban de cualquier expresión de ego y que carecían de identidad, pues la esencia y la luz propia era lo que conectaba con las otras almas quienes, al escucharnos, rescataban entre nuestras palabras y nuestras vivencias aquella medicina del corazón para sanar y continuar el camino. En este rincón sagrado nos dejamos el alma y la piel…

Fuimos como una legión de aves Fénix, que, aunque tuvimos nuestras alas quebrantadas y rotas, encontramos en nuestro interior la poderosa fuerza espiritual para restaurarnos y transformar nuestro dolor en una victoria personal, llegando estoicamente a transformar nuestras heridas en un talento para cambiar el mundo.

Esta es una historia de inspiración, que relato para que cada uno de mis lectores se atreva a excavar en su interior y encuentre su diamante, su alma, su talento, pues el mundo solo cambia con tu ejemplo, no cambia con tu queja, ni con tu llanto.

Imagina que en cada esquina del mundo hubiera cientos de encuentro como este, una congregación de almas que se abrazaran sin conocerse, que se apoyaran sin interés, que compartieran sin máscaras, imagina que los fármacos para la ansiedad y la depresión se cambiaran por compañía y por amor, visualiza como seria tu familia, tu lugar de trabajo, tu ciudad y tu país si cada ser pausara su vida para transformar su historia y convertir sus heridas en medicina sagrada para otros.

Uno de los ponentes del congreso compartió la siguiente frase que me hizo estremecer: “recuerden que este es un encuentro que evoca la inspiración, pero no olviden que, todos quienes estamos aquí debemos también dar una mirada a la realidad existencial de que tenemos una fecha de expiración, la cual no conocemos, sin embargo, debemos de inspirarnos unos a otros, sin olvidar que, un día también expiraremos, por eso pensemos bien, como inspirar pues vamos a expirar”

Don Antonio Garrides, nos compartió este pensamiento desde su interior, él es un emblemático caballero español, con una de las almas más auténticas que he encontrado jamás, nos relataba que ahora comprendía la expresión de: “murió, y descanso en paz”, pues decía, lo mejor que le puede pasar a un alma es “descansar en paz” ¿puedes imaginar la bendición que supone, que un día no tengas más agobio, ni dolor, ni sufrimiento y simplemente tu alma pueda “descansar en paz?”

Mientras te llega ese bendito momento, te pregunto, aquí y ahora, ¿cómo puedes inspirar la vida de quienes te acompañan por este paso temporal y terrenal?

Todos tenemos un diamante en nuestro interior, nuestra alma, ese diamante puede tener algunos carbones que le impiden brillar, recuerda que tu diamante también tiene luz propia y aunque quizá no la puedas ver o sentir esta ahí, resplandeciendo en tu interior, esa luz es tu talento, ese regalo espiritual que Dios te dio para embellecer tu mundo y el mundo que te rodea, puede ser tu voz para cantar, puede ser tu sabiduría para curar a otros, puede ser tu habilidad para liderar, puede ser tu creatividad, tu arte, tienes un llamado y una misión.

El mundo necesita científicos para investigar, el mundo necesita médicos de cuerpo y alma para sanar, el mundo necesita jardineros para hacer de nuestro entorno un bello lugar, por eso te invito hoy a descubrir cuál es tu talento y en cuanto lo descubras, ponlo al servicio de la humanidad, así podremos vivir un Talentya en nuestro propio hogar interior que irradie e ilumine nuestra dolida y rota humanidad.

Khadija Ajahiou Zinoun, es una valiente joven adolescente Talentera como yo, pero que sobrevivía en un barrio de condiciones muy precarias, hoy estudia a la luz de la vela, sin internet y camina horas por senderos hostiles para llegar a su universidad. Su historia de resiliencia es muy diferente a la mía, ella tenía mucho de lo que yo deseaba en mi vida afectiva y yo tenia mucho de lo que ella deseaba en su vida material y asi poco a poco nos complementábamos con nuestras historias y entretejíamos lazos fraternos de fe y esperanza, pues cada una de nuestras maestrías espirituales es única e irrepetible, tal como sucede en el mundo, aquello que mas pesa en nuestra vida, es lo que necesitamos para ejercitar el musculo espiritual de nuestra alma.

La invitación de estos encuentros es que cada uno de nosotros impulse su propia transformación personal pues una vez alcanzada este propósito espiritual, podremos entonces transformar el mundo.

Mi píldora para el alma:

Transforma tu dolor en un talento que cambie el mundo, pues el mundo necesita mas poesía, mas literatura, mas música, mas sabiduría espiritual, mas inteligencia emocional, mas amabilidad, más empatía y fraternidad, crearíamos asi el antídoto de las guerras, en lugar de seguir creando armas y robots.

Construirnos una vida espiritual, es lo único que nos hará menos vulnerable a las hostilidades del mundo.