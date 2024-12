OPINIÓN

Transición y coexistencia energéticas: de las fuentes fósiles a las renovables

Aunque es claro que productos como el petróleo van a ir perdiendo peso en la canasta energética mundial, la transición no va a ser rápida. Es necesario pensar la estrategia energética desde una perspectiva de la coexistencia de fuentes y no desde la rápida eliminación de una de ellas. Una colaboración de Vicente Hormizda, gerente de OH, consultoría y servicios.