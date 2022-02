El insigne colombiano cuya efigie apareció en 1948 en la portada de SEMANA es el padre Enrique Pérez Arbeláez, eminente botánico y precursor en el país del movimiento ecológico. Desde los años treinta hasta su muerte hace medio siglo, en 1972, el padre Pérez Arbeláez fue el portaestandarte de la conservación de los recursos naturales, como se llamaba en su época el ecologismo. Escribió en ese período una columna en El Tiempo que fue la primera en ocuparse del medioambiente. En sus últimos escritos denunció al cónsul honorario de los Estados Unidos en Leticia, Mike Tsalickis, que en su propio avión C-47 exportaba a Tarpon Springs, Florida, monos, manatíes, peces tropicales y otras especies amazónicas en un verdadero saqueo.

El P. Pérez Arbeláez nació en Medellín pero vivió en Bogotá, estudió en Alemania, fundó el Jardín Botánico de Bogotá y recorrió todas las regiones de Colombia conociendo sus ecosistemas. Publicó el famoso libro Plantas útiles de Colombia, para citar una sola de sus producciones científicas. El retrato del P. Pérez Arbeláez de 1948 lo hizo el famoso ilustrador Max Henríquez, padre de la actriz Judy Henríquez, y autor de más de 250 portadas de la revista SEMANA, fundada en 1946 por Alberto Lleras Camargo cuando terminó su primera presidencia de la república con el lema: “Una revista de hechos y gentes de Colombia y del mundo”.

La carátula de SEMANA sirve a su vez de portada del libro de Maryluz Vallejo Mejía que acaba de publicar la editorial de la Universidad Javeriana, Una historia todavía verde. Se trata de tres libros en uno. Es la historia del periodismo ambiental en Colombia, y en efecto la obra cubre esa materia a cabalidad. Pero también es la biografía del P. Pérez Arbeláez, con la cual comienza el libro. Son muchas las novedades que cuenta la autora sobre él. El tercer libro contenido en la obra de Maryluz Vallejo Mejía, que fue durante 20 años profesora de periodismo en la Javeriana, es la historia del movimiento ambiental.

No hay figura grande o pequeña que se haya dedicado a la ecología en Colombia que no aparezca en el repaso que hace la profesora Vallejo Mejía, que ya había escrito una destacada historia del periodismo colombiano hasta 1980. No puedo hacer una reseña objetiva del libro porque escribí el prólogo y considero que se trata de una investigación monumental, que además está muy bien escrita y estupendamente presentada en una edición que no fatiga los ojos. La profesora Vallejo Mejía, que se jubiló recientemente, ya no dirige tesis y trabajos de estudiantes, como lo hizo por muchos años. Pero su libro servirá de canon para estudiantes de periodismo y profesores que se dedican a la cátedra en las facultades de comunicación social.