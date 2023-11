Tu marca es mi marca

Este es un concepto que no debería estar tan alejado de marketing y de la alta dirección. No es una responsabilidad solo de Recursos Humanos. El mejor talento no es muy fácil de atraer en un país como Colombia donde menos del 1% de la población tiene acceso a Especializaciones o Maestrías. Hay muchas empresas compitiendo por el talento realmente sobresaliente y ojo que no necesariamente el talento está en las universidades que siempre consideramos, tal vez hay que hacer un poco más de búsqueda para dar igualdad de oportunidades.

Es muy importante entonces que los líderes de las Organizaciones sean participes de la búsqueda y atracción de talento. Si no tienes los mejores se los va a llevar tu competencia y en un mundo donde todo es inmediato y lo malo se sabe a la velocidad de Instagram y Tik Tok, es mejor ser inteligente con los proveedores y posibles empleados y todos los stakeholders de la Organización.

Veo como hay empresas que maltratan a sus candidatos en procesos de selección. De los 3 a 5 candidatos que llegan a una final de un proceso solamente contratan a uno y por ende es vital para la reputación que los otros no contratados queden con la sensación de que recibieron un trato justo.

Si el tema se maneja inadecuadamente, la reputación de la Organización se viene al piso. Hay casos donde incluso el candidato que recibió un mal trato no solo habla mal de la Organización, sino que deja de usar sus productos. ¿Hay alguna manera de medir semejante descalabro de talento y a la vez de consumo?

Hay que cuidarse también con el tarto a los proveedores. Ellos son palancas externas que ayudan a que la ejecución de la estrategia sea exitosa. Los proveedores y contratistas pueden hablar muy mal de una Empresa por que los pagos son desordenados, los procesos eternos y la presión para iniciar los servicios requeridos absoluta. La cosa empeora si una vez el servicio se presta, los contactos iniciales se desaparecen para dar paso a una tortura de procedimientos de tesorería y compras que tampoco dejan muy bien parada la imagen de la Empresa.

La marca empleadora es un resultado. Una estrategia que debe partir de los líderes de manera articulada. La meta está en rodearse de los mejores talentos, que no solo son empleados sino los proveedores de servicios y productos y propender por la retención de todos aquellos que vale la pena tener como parte de la cadena

Se necesitan más gerentes que realmente piensen en la Organización de una manera integral, no solo viendo los quick wins que impone el mercado sino pensando en una relación de rentabilidad con un negocio sostenible y creciente

Hay que tener mucho cuidado con la gente. Léase por gente, proveedores, practicantes, posibles candidatos a una vacante, personal de servicios de soporte, entre otros. Qué tan buen Gerente eres si no te has dado cuenta de que la responsabilidad de tener una reputación positiva conlleva más talento, más beneficios, más ideas, mayor innovación y por ende mejores resultados.

Según un artículo de Talent Clue , el 84% de los empleados considerarían dejar su puesto de trabajo si una empresa con excelente reputación les ofrece empleo. Lo sorprendente es que el salario no es el punto más importante. El empleado se conformaría con una mejora del salario de un 1% al 10% al cambiar de empresa.

Hoy es mucho más importante sentir que haces parte de algo que tiene un propósito, así que las puertas nunca se deben cerrar en un ecosistema donde nos enteramos de todo a la velocidad de las redes. Hay que tratar bien a los posibles candidatos, a los clientes, a los proveedores (también a los pequeños a los que hay que pagarles bien y a tiempo) y por supuesto a los empleados. Un buen líder tiene claro que, en su empresa, tu marca es mi marca.