Ucrania valiente. Y Colombia ¿cobarde?

Cada vez que los escuchaba, pensaba en Colombia. Ellos tampoco estaban unidos antes de la infame invasión rusa, cada cual tiraba por su lado. Muchos admitían que fueron indiferentes al sangriento conflicto armado que tenía lugar al oriente del país desde hace ocho años. “Nos decíamos, eso no es asunto nuestro, no es mi guerra, que se ocupe el Ejército”, me confesó un empresario. Y sus palabras volvieron a recordarme lo que tantas veces oigo en Colombia.

En Kiev, en Lviv, llevaban unas existencias tranquilas, preocupados tan solo en sacar adelante a sus familias, que su nación progresara, como su vecina Polonia; que los políticos y las élites no saquearan el erario, que les dejaran profundizar la joven y débil democracia. Hasta que Rusia no se conformó con anexionarse Crimea ni con atacar el Donbás, que comprende dos regiones industriales, y quiso tragarse la nación entera.

En lugar de arrodillarse, de aceptar una rendición humillante, el exilio dorado que le ofrecía Biden, el presidente Zelenski pidió a sus compatriotas quedarse en su tierra, como él y su familia, y luchar por la libertad de Ucrania.

“No tenemos miedo. No nos importa morir. Pero esta vez no permitiremos que el diablo Putin vuelva a salirse con la suya”, me dijo una mujer, palabras que se oyen por todos lados. Hubo tal grado de movilización ciudadana, que los voluntarios cuadruplicaban la capacidad del Ejército para alistarlos y entrenarlos.

Los que no pueden vestir el uniforme, pelean con otras armas. Ponen sus carros a disposición de las mamás que huyen a la frontera con sus hijos, cocinan para los soldados, cosen sus uniformes, ayudan a montar barricadas, trasladan víveres a Kiev para la resistencia… Y nadie, absolutamente nadie con quien me crucé, pide nada a cambio de lo que hace. Tienen una patria que salvar, repiten, y un enemigo común que solo les causa desgracias.

¿Cómo haremos en Colombia para unirnos contra los que solo se dedican a matar, secuestrar, extorsionar y desplazar a sus compatriotas con excusas falaces? ¿Cómo doblegar la cobardía que empuja a Colombia a agachar la cabeza una y mil veces ante los criminales? ¿Cómo defender principios y valores que una nación libre jamás debía ceder? ¿Cómo convencer a líderes políticos de que la injusticia social jamás justifica matar compatriotas? ¿Cómo volverse valientes como los ucranianos?

Zelenski no es ningún Rambo y ni siquiera era ya un mandatario popular. Fue perdiendo respaldo a borbotones a medida que pasaba el tiempo. Había ganado las elecciones con un rotundo 73 por ciento porque el ciudadano de a pie estaba hastiado de los politiqueros corruptos, una especie heredada del comunismo y que está regada por las antiguas repúblicas soviéticas. Por eso la inmensa mayoría de ucranianos votó por el reconocido actor de televisión, al que luego le quedó grande el colosal reto de hacer frente a tantos problemas enquistados. En septiembre solo lo respaldaba el 30 por ciento de la población.

Hasta que Rusia declaró la guerra y el bueno de Zelenski se armó de valor y dignidad, de orgullo patrio. El mundo esperaba (y anhelaba) que entregara su nación en bandeja a la bestia Putin con tal de evitar males mayores. Y ya sabemos cuál fue su valerosa respuesta.

¿Y nosotros en Colombia? ¿Cuál ha sido la invariable respuesta a los violentos, a los que imponen a tiros sus demenciales propósitos? Conocemos de sobra la contestación, los volveremos a tener predicando en el Congreso. Y eso que las guerrillas no son Rusia. No tienen poderío nuclear ni misiles ni tanques ni cazabombarderos. Pero en cuanto ladran un poquito, muchos salen enseguida a ofrecerles todo lo que pidan, con el respaldo hipócrita del mundo libre.

Me entristece convencerme de que nunca seremos Ucrania. Ni siquiera en una situación parecida. Jamás lograríamos ponernos todos de acuerdo para combatir un enemigo común, así fuese un Putin extranjero cualquiera. En lugar de luchar hasta la muerte, nos pelearíamos y la izquierda y los políticamente correctos, tipo santistas, correrían a bajarse los pantalones y firmarían en blanco el papel que les pusieran delante.

¿Que quiere Arauca? Para usted, mi vida. ¿Que le agregue Nariño? Sin problemas. ¿También Caquetá y Cauca? Usted mismo se los puede servir. ¿Que le encime Putumayo y el Bajo Cauca? Se los regalo.

Entregamos lo que nos pidan si prometen no disparar de nuevo. O disparar menos. Casa, carro, chofer, escoltas, vacaciones en Acapulco, curules, 34 millones mensuales… Y reescribir la historia para encubrir y justificar sus crímenes, y declararse víctimas, y cubrirlos de reconocimientos y aplausos internacionales.

La dignidad, la justicia, la verdad y la vida perdieron valor en Colombia.

No debe ser nada fácil mantener tu espíritu en alto, tus ganas de defender la libertad, cuando las bombas destrozan tu ciudad, cuando recrudecen los ataques y las amenazas, incluso las nucleares, y no percibes una auténtica voluntad de paz del contrario. Pero pasan los días y las filas y las ganas de alistarse no flaquean. ¡Gloria a Ucrania!, es su consigna.