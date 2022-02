Ucrania y Colombia

Niños escondidos en estaciones de metro en Kiev, familias orando de rodillas pidiéndole al cielo no morir en medio de las balas y los misiles. Lo peor de los humanos sale a relucir en episodios como este. La palabra guerra y ahora sus imágenes en tiempo real transmitidas por televisión y el mundo digital nos asustan, inquietan, desgastan y derrotan. Qué malos y crueles podemos llegar a ser.

Y, como en cualquier conflicto, la verdad es la primera que se ve sepultada. Los disparos siempre entierran la realidad y crean una nube espesa de guerra que no permite discernir lo que realmente está pasando.

Acá hay dos posturas claras; la occidental, que considera que Putin es un asesino sangriento con apetito voraz de quedarse con una nación independiente, y otra emanada desde Rusia, que sostiene que las acciones del Kremlin simplemente son el salvavidas a una población oprimida y olvidada por el Gobierno central de un país que en realidad se siente más ruso que europeo.

En ambos casos, el resultado es el mismo, Putin actúa y no le tiene miedo a nadie en busca de su objetivo. De nada valieron las amenazas de Estados Unidos, ni los fuertes discursos de la Otan. El mandatario, haciendo gala de su capacidad para crear estrategias con múltiples dimensiones, le recordó al planeta de lo que es capaz de hacer un exagente de la KGB en el poder.

En menos de dos semanas, evidenció las debilidades de un Gobierno Biden que no pudo detenerlo, reveló que la Otan no actúa con contundencia si no se meten con uno de sus miembros y acumuló millones de dólares como resultado de los altos precios del petróleo, que ya sobrepasan los 100 dólares el barril. Ganó por punta y punta.

Lo que nos lleva a Colombia. El jueves por la mañana tuvimos en La FM la oportunidad de conversar con un periodista de la agencia estatal rusa Sputnik. En su primera respuesta, apuntó: “Explicarle lo que está sucediendo a Colombia, un país adjunto a la Otan, representa una gran dificultad”. Una elegante manera de identificar a nuestro país en la otra orilla del pensamiento global.

Como dicen en la calle, uno no es lo que uno cree que es, sino muchas veces lo que la gente cree que uno es. Venezuela hace mucho tiempo se alió con Rusia, y Rusia reconoce en Venezuela un aliado estratégico en la región, lo que nos convierte en su enemigo. Caracas es cercano a Moscú y Colombia es supuestamente amigo de Washington. Nada más.

Pero la realidad es que estamos mal de amigos. Colombia, en este caso, ha tenido un socio débil, desprolijo y desinteresado en Estados Unidos. Y, además, como ya lo expresamos en una anterior columna, la salida estadounidense de Afganistán marcó un terrible precedente para los considerados aliados de Washington como nosotros.

La realidad es que estamos abandonados por el Tío Sam. Es importante reconocer que en el escenario en que a los rusos les dé la gana de destapar su interés contra Colombia, tienen mucho tiempo de recorrido y de acción. Llevan años de años de planeación, estrategia, trabajo conjunto, venta de armas, implementación militar y asistencia de inteligencia a Venezuela. Mientras que desde este lado, Biden sigue haciéndole el feo a este Gobierno evitando concretar una reunión con nuestro mandatario.

En conclusión, Colombia, como siempre, está abriendo los ojos tarde. No solamente tenemos un enemigo al otro lado de la frontera, sino que tenemos ya la semilla a punto de germinar en este lado del bosque.

Hace poco estuvo el Departamento de Estado en Colombia advirtiendo sobre una eventual injerencia internacional, por no decir rusa, directamente en el país durante las elecciones. En Colombia tenemos candidatos que son “prorrusos” y “pro-Maduro”. ¿Entienden el cuadro? Usted decide por quién votar.