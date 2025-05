Un acierto del Espíritu Santo

Ese día en la plaza de San Pedro pasamos por la tienda de souvenirs. Mi papá compró no sé cuántos lápices que tenían un enorme borrador esférico con la efigie de Juan XXIII. Al volver a Medellín los regaló a todos los niños de mi clase y a todos los padres y profesores del Colegio Calasanz. De esa manera no perdí el año, aunque falté a clase seis meses.

León XIV es un ciudadano norteamericano que se graduó de la universidad en 1977. Llegó a la edad adulta, pues, en el periodo de la oposición a la guerra de Vietnam y de rechazo a la presidencia imperial de Richard Nixon. Vivió ese ambiente de insurgencia ciudadana contra la autoridad. Hace medio siglo, la mayoría de norteamericanos se escandalizaron con las mentiras y arbitrariedades reveladas por el caso Watergate. Las mentiras de Nixon fueron su fin. Negó haber dado órdenes para encubrir el robo a las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate. Un caso menor en sí mismo le costó la presidencia por haber mentido. Hoy, en cambio, la mitad del país vota por un presidente más dañino que Nixon y defiende a una figura cuyas falsedades son más perniciosas, como la del supuesto robo de las elecciones de 2020. Antes de su primera candidatura, Trump lanzó su primera gran mentira al afirmar que Barack Obama no nació en Estados Unidos. A diferencia de hace 50 años, actualmente la mitad del pueblo defiende al presidente autoritario y falsario. La mitad del electorado y la totalidad del Partido Republicano se corrompieron. León XIV, como ciudadano de Estados Unidos, no pertenece a esa categoría. Representa a la mayoría de los años setenta escandalizada por las mentiras presidenciales. Por eso es el antídoto contra Trump. Se ha elogiado mucho la trayectoria de misionero del nuevo papa, pero su condición de ciudadano vigilante, no arrodillado, ante el poder civil es igualmente notable. No podía ser más contrario al actual régimen fanático. Gracias, Espíritu Santo, por los favores recibidos.