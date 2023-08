Un año de Gobierno

El primer año del mandato de Gustavo Petro ha sido un año diferente a los anteriores. La agenda de gobierno pasó de ser una agenda convencional a una agenda ideológicamente cargada, de aquellas en las que se asegura el contenido de doctrina de los planes y acciones que toma el ejecutivo, pero poco se trabaja en la viabilidad de las propuestas. De pronto, la agresividad misma de la agenda ha hecho que sus probabilidades de éxito se vean vulneradas, como el tenista que le mete demasiada fuerza a su servicio y termina colmado de dobles faltas.

Primero lo evidente. El mandato Petro se ha concentrado en tres principios presentes en prácticamente todas sus acciones. El primero propugnar por la preponderancia del Estado en el funcionamiento de la sociedad, a costa de las decisiones individuales. Esto se notó inicialmente con la reforma tributaria y después con el incremento de los precios de la gasolina, dos medidas que incrementan los fondos disponibles para el programa del gobierno a costa del bolsillo de los colombianos. Con estas medidas, cada vez más, los políticos (ojo este efecto también se vio en el gobierno Duque) llevaron el gasto público a más del 25% del producto interno bruto, de un 10% antes de la constitución garantista del 91.

El segundo es ejecutar el presupuesto de la forma más sencilla y efectiva posible desde un punto de vista político. Incrementar los subsidios a las familias, los jóvenes, los viejos, los estudiantes y muchos más, ya que estos serán en el futuro votantes satisfechos. Los que no reciben el subsidio por su parte no serán necesariamente opositores. Se advierte en esta política el dilema bíblico de contentarse con entregar peces en vez de enseñar a pescar, haciendo la población cada vez más dependiente del Estado y, por lo tanto, afectando la profundidad de nuestra democracia.

El tercero es el debilitamiento de los actores de la sociedad que puedan oponerse a las políticas del gobierno. El sector privado no solo está siendo afectado tributariamente, sino también con limitaciones jurídicas a sus actividades, como por ejemplo la exploración de petróleo. En ese mismo sentido, el Gobierno actual ha buscado limitar la participación directa de los colombianos (no a través del Estado), en el ahorro pensional y la salud. La prensa, por su lado, está siendo golpeada por un discurso del régimen que la sube al pedestal de los criminales y por el fondeo estatal a competidores emergentes con los influenciadores.

En ese mismo sentido, las fuerzas armadas fueron descabezadas con la baja de casi la totalidad de sus altos mandos y, su accionar ha sido limitado a favor de quienes no gustan de que los militares ejerzan su autoridad a lo ancho del territorio colombiano. El gobierno también ha atentado contra los demás poderes del Estado, desconociendo el campo de actividad del poder judicial e influenciando abiertamente a los congresistas con dádivas que buscan limpiar el camino para sus reformas.

Todas estas tendencias se ven mal a los ojos de los demócratas que defienden la iniciativa privada y la pluralidad democrática. Sin embargo, estas políticas se han visto complementada por otras que tienen más atractivo.

El foco en la Guajira y otros territorios olvidados, si se llega a concretar la inversión prometida, puede ser una buena noticia para al país. Así mismo, el triunfo en la corte de La Haya sobre San Andrés es un punto positivo que no se puede desprestigiar, así como la estabilidad macroeconómica de la nación. Entre los puntos negativos han estado los resultados de la paz total, que no ha tenido avances significativos y cada vez parece estar más lejos, así como el desplome de la actividad constructora.

Sin embargo, un Gobierno no puede juzgarse solo por el qué sino también por el cómo, el gran pecado de esta administración. Estos temas menores, que no son difíciles de ajustar con la voluntad política adecuada, son hoy el más importante lunar de la administración. En primera instancia, es de caballeros cumplir con los compromisos de agenda. No puede seguir el presidente incumpliéndole citas a mandatarios extranjeros, gremios, departamentos, las demás ramas del poder. Es un ajuste menor que en principio no debería ser difícil de realizar.

Segundo, los funcionarios del Gobierno deben hacer demostración de mesura en los gastos que generan al patrimonio público. No más helicópteros ni comitivas innecesarias. Tercero, para realizar una mejor labor, el Gobierno debe dar más estabilidad a su gabinete y para eso intentar escoger de mejor manera a sus colaboradores. No más escándalos en migración ni abusos del presupuesto del ministerio de deportes.

Por último, el gobierno debe hacer un esfuerzo sincero y drástico para evitar relacionarse con actores al margen de la ley. No más escándalos estilo Nicolás, Sarabia o Benedetti, no más concesiones a guerrillas que siguen atacando a la fuerza pública y extorsionando a la población, no más miradas coquetas con aquellos gobernantes que han llevado a millones de sus compatriotas a la miseria.

El Gobierno Petro tiene manera de terminar bien su mandato para dejar una izquierda fortalecida dentro de tres años, necesaria en un país con equilibrio democrático. Con solo concentrarse en el cómo, sin sacrificar el qué, podría tener un impacto más significativo, para bien, de los colombianos.