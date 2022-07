Un circo el tal “cambio”

Fue bochornosa la forma como el senador Inti Asprilla, del partido Verde, interrumpió con gritos el discurso del presidente Iván Duque en la instalación de las sesiones legislativas el pasado 20 de julio. Una vergüenza fue la manera como las barras bravas de los que se dicen ser “alternativos” abuchearon a la máxima dignidad de la república. No estaban en una plazoleta haciendo proselitismo o una de sus protestas, sino en el Capitolio Nacional, el recinto de la democracia.

El “cambio” parece ser de gritos, aullidos, insultos, improperios, amenazas y la imposición de una narrativa como verdad absoluta. La gran desilusión, además de estos antivalores democráticos demostrados en la instalación de la nueva legislatura, es que el “cambio” es más de lo mismo.

Empezando por el nuevo presidente del Senado, el curtido politiquero Roy Barreras, que lleva en el Congreso desde el año 2006, es decir, 16 años. ¿Cuál cambio va a representar un político que carga fajos de billetes en su morral, al que le encuentran más de 1.000 millones de pesos en efectivo en un apartamento y que conoce muy bien los vericuetos de la mermelada? O acaso hoy Roy Barreras, ahora en el Gobierno del “cambio”, ¿va a abandonar a su maquinaria y a esos funcionarios que al parecer forman parte de su staff, a los que “recomienda” para nombrar en entidades estatales? ¿Es que acaso no había nadie más en las filas del Pacto Histórico para que asumiera la presidencia del Congreso?

Por eso tiene razón el senador Gustavo Bolívar en la decepción que pregona con tristeza en sus redes sociales. Tantas luchas de las poblaciones indígenas, negras, palenqueras, raizales, campesinas y un largo etcétera, para que al final el Pacto Histórico termine en manos de los políticos más tradicionales de la historia reciente del país. ¿Terminará habiendo un divorcio entre los Gustavos por cuenta de Roy?

El “cambio” se inauguró con pan y circo para todos los gustos. Rituales indígenas, chamanes, inciensos de la pachamama y hasta con el representante a la Cámara del Putumayo, Andrés Cancimance, quien llegó en tacones a tomar posesión de su curul para alzar la voz por la comunidad LGTBIQ+.

La senadora Angélica Lozano llegó en compañía de su esposa, la alcaldesa Claudia López, y, en un nivel máximo de melosería empalagosa, publicaron un video en el que la una le dice a la otra lo orgullosas que están de sí mismas y que ahora sí llegó el “cambio”, que en esta legislatura sí van a poder hacer cosas por el país. Parece que se les olvida que la alcaldesa apenas tiene un nivel de favorabilidad del 30 por ciento, producto de su pésimo gobierno, y que ahora solo le quedaba ir a pasarles factura al Congreso a sus amigos del Verde, a los que ayudó a ganar a punta de la poderosa maquinaria de la capital, como fue el caso del nuevo senador Ariel Ávila.

La bancada progresista y alternativa del “cambio” recibió al presidente Duque con las fotos de los líderes asesinados. Ellos le han endilgado al Gobierno la responsabilidad de la muerte de muchos, haciendo caso omiso a los resultados de las investigaciones del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que con juicio y tecnicismo se puso en la tarea de llevar a la cárcel a los verdaderos asesinos. Y esos se encuentran en las estructuras criminales del narcotráfico.

Pero no hay poder humano que haga que la bancada del “cambio” acepte que el peor de los peligros que tiene Colombia está en el tráfico ilegal de las drogas. Incluso que es el peor enemigo del medioambiente, porque para sembrar una hectárea de hoja de coca se destruyen dos de la selva amazónica, y para producir un kilo de cocaína se requieren 75 galones de gasolina, constituyéndose en la droga que más efecto invernadero produce. Aun así, la bancada del “cambio” la quiere legalizar, sin saber que de pronto la estrategia de Petro para acabar con la cocaína es acabar con la producción de la gasolina, por aquello de que quiere transitar hacia las energías limpias.

Al presidente Duque en su discurso en el Congreso lo interrumpieron 13 veces, le gritaron “mentiroso” y no lo dejaron hablar en una clara muestra de ramplonería. Es una lástima que los valores democráticos se pierdan por cuenta del sector que dice encarnar el “cambio”, cuando en realidad se muestran tan cavernícolas en sus formas. Pretendían, además, que el presidente Duque le rindiera honores al asesino confeso de Álvaro Gómez Hurtado, alias Tornillo, al que hoy llaman “honorable senador”, que fue el encargado de hacer el discurso de la oposición. Hizo bien el presidente Duque, en nombre de más de 10,6 millones de colombianos que no votaron por Gustavo Petro, en no escuchar a un criminal, que nunca pagó por ninguno de sus delitos de lesa humanidad, dando cátedra sobre moral y buenas costumbres.

Así como en el Pacto Histórico no encontraron a nadie más con las capacidades de dirigir la presidencia del Senado y designaron al politiquero de Roy Barreras, en la oposición que hoy es Gobierno tampoco pudieron encontrar a otra persona que le hablara al país que no tuviera encima miles de secuestros, asesinatos, violaciones de niñas, distinto a Carlos Lozada, Julián Gallo o “exalias” Tornillo.El “cambio” es una gritería que pretende imponerse para reescribir la historia y reestructurar la institucionalidad del país. Al parecer, hasta ahora, va ganando.