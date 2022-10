Un crimen que no merece perdón

Gabriel González entra corriendo y se detiene frente a un acuario apostado a un lado de la recepción del hotel. Mira los peces, se inclina para tratar de verlos mejor, los señala. Se mueve de un lado a otro inquieto, como es normal en un niño de cinco años. A su lado, el padre, que lleva su mismo nombre, hace los trámites para una habitación. El niño cree que está de paseo en Melgar. El padre sabe que subirá a la habitación y lo matará, para luego enviarle las fotos del niño muerto a su madre.

¿En qué cabeza cabe tanta maldad? ¿De qué está hecho este sujeto capaz de matar a su propio hijo para vengarse de su exesposa?

“Hora de fallecimiento: 3:55 a. m. No sufrió. Ahora sí puedes disfrutar sola sin ‘Tricitico’ y sin mí. Felicidades. Usted escogió al campesino. Hasta nunca”. Este fue el texto que González le envío en la madrugada a la mamá del niño, Consuelo Rodríguez, que desde hace seis meses había terminado la relación que durante cinco años sostuvo con este infame.

Con el correr de los días se han conocido detalles de lo sucedido tras este hecho y lo que es claro hasta hoy es que el homicidio de este niño es una más de las tragedias que se hubieran podido evitar si las entidades encargadas tuvieran como prioridad proteger los derechos de los niños cuando estos están en peligro. Pero en Colombia los niños son los más vulnerables y desprotegidos por las instituciones. Esta es la verdad.

Tras la muerte de Gabriel González a manos de su padre, hay una constante de narraciones de maltrato que fueron denunciadas en diversas ocasiones y ante distintas entidades por Consuelo Rodríguez. Insultos, maltrato, violencia física y verbal se dieron a lo largo de la unión y tras el rompimiento, tanto que en agosto pasado la madre recibió una medida de protección. Pero ninguna restricción puso al padre. La Comisaría de Familia de Bogotá que atendió el caso solo determinó que el padre debía recibir terapias psicológicas, pero, a pesar de las agresiones y maltrato, jamás prohibió las visitas a su hijo.

Fue precisamente en el ejercicio de estas visitas que mató a su hijo.

Esta historia deja al descubierto una realidad de la que poco se habla en Colombia. En nuestro país no importa si el padre es un agresor constante de la madre, o si la manipula, o si es un cafre, irresponsable y vagabundo, las instituciones siguen protegiendo la figura del padre como esa cabeza de hogar, sin tener en cuenta muchas veces nada más allá que el vínculo consanguíneo o legal que les permite “ejercer” su derecho sobre los menores. Es como si siempre se velara por proteger los derechos del padre sobre el hijo, pero no el derecho del hijo a tener un padre que en verdad sea ejemplo y cumpla con sus obligaciones. Pareciera que lo único que importara es preservar esa figura del padre a como dé lugar. Este país está lleno de hombres irresponsables y violentos que creen que consignar 150.000 pesos mensuales es cumplir con su responsabilidad. Aunque también hay mujeres maltratadoras y que abandonan, o que utilizan a sus hijos como botín de guerra.

Y en estos trámites que se llevan ante la Fiscalía y ante las comisarías de familia, siempre el que está en último lugar es el niño. Son miles y miles los procesos iniciados por mamás desesperadas buscando protección para ellas y sus hijos, que han sido violentadas física, económica y verbalmente, mujeres a las que no se les cree, que sucumben ante funcionarios incompetentes o que están ahogados también en su sobrecarga laboral.

Nuestras normas y nuestra sociedad deberían ser absolutamente severas con los hombres y mujeres que maltratan, con los irresponsables, con los que dan 100.000 pesos de cuota alimentaria y se guardan el resto para sus parrandas, con los que abandonan. Pero, especialmente, nuestros jueces, fiscales y comisarios deberían prestar atención a esa violencia vicaria, esa que busca dañar a la mujer a través de hacerles daño a los hijos, con el único ánimo de vengarse de su expareja.

Estos asesinatos infames, como el ocurrido con Gabriel, no son producto de un momento de “locura”. Son el resultado de una historia de agresiones, de relaciones desiguales en las que se quiere imponer el poder sobre la pareja y los hijos.

Las cifras de violencia contra niños en Colombia son escalofriantes: según las estadísticas de Medicina Legal, entre enero y agosto de este año van 426 niños asesinados. Deténgase a pensar: ¡426 niños asesinados en solo ocho meses! ¿Qué sociedad puede pensarse mejor en un mañana si es la dueña de estas cifras?

Por eso, la política de protección a la infancia y la adolescencia debería ser la prioridad. Pero, por el contrario, es siempre el premio de consolación. El cargo de director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendría que ser uno de los más importantes de este país, y no lo es. Lo poco que se ha hecho en esta institución ha sido por funcionarios que se han echado al hombro la protección de los niños como una causa propia, pero no por una política de Estado. Y mucho menos de este Gobierno, que dejó el ICBF en manos de una funcionaria completamente ajena a los temas de niñez, como lo es Concepción Baracaldo, a quien hasta el sol de hoy no se le ha escuchado la voz para condenar este crimen sin perdón que es la muerte de Gabriel ni para defender en nada a tantos niños violentados.