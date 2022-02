Un fallo que sacó a la luz una realidad

Todas las normas son cambiantes. Y lo son, porque las sociedades cambian, y el Derecho, como el conjunto de normas que regula la vida de las sociedades, debe adaptarse a las nuevas realidades.

Esto fue lo que pasó con la decisión adoptada por la Corte Constitucional que dejó de considerar el aborto un delito y legalizó este procedimiento hasta la semana 24 de gestación. Pasado este tiempo, solo se podrá interrumpir el embarazo si es consecuencia de una violación, si hay graves malformaciones incompatibles con la vida y si corre peligro la vida de la madre.

Como era de esperarse con un tema tan difícil, esta decisión ha dividido al país en la opinión, pues mientras una parte considera que la medida protege la libertad y la dignidad de las mujeres, otra sostiene que la vida, aun desde el inicio de su formación, es un bien absoluto y ninguna justificación es válida para interrumpirla. Inclusive desde varios sectores del Gobierno se criticó la decisión y el mismo presidente Iván Duque afirmó que teme que el aborto “se convierta en una práctica cotidiana”.

Lo que tal vez no saben el presidente ni muchos otros es que el aborto ya es una práctica cotidiana; lo que hace la Corte Constitucional es precisamente atreverse a visibilizar esta realidad, para buscar la mejor manera de afrontarla desde la responsabilidad que le corresponde al Estado.

Lo que hizo la Sentencia C-055/22 es sacar del ámbito del derecho penal el aborto y pasarlo al de la salud pública, que es a donde corresponde. Y lo hizo porque en este intenso debate se comprobó, mediante las distintas intervenciones de expertos, estudios de normativa internacional y de cifras nacionales, que mantener el aborto como delito no evita que las mujeres aborten, de la misma manera que legalizarlo tampoco lo estimula. Además, impone una carga excesiva y discriminatoria a la mujer.

Aunque no existen muchas cifras hasta hoy, por la clandestinidad de su práctica, el informe Embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia: causas y consecuencias, del Guttmacher Institute (2011), evidenció que en Colombia el 44 por ciento de los embarazos no planeados termina en aborto inducido, lo que se traduce en un promedio de 400.400 abortos cada año. De estos, solo el 0,08 por ciento fueron Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) practicadas bajo los tres casos que eran permitidos (cifras a 2008).

Esto quiere decir que más de 400.000 mujeres al año recurren de manera invisible a sitios clandestinos para abortar. Y es precisamente su carácter de ilegal lo que ha hecho que estas personas pongan en riesgo su vida al recurrir a sitios horribles y que asuman consecuencias a nivel físico y psicológico inimaginables. Porque esa es otra gran falacia frente al aborto. Pensar que las mujeres que toman la decisión de interrumpir su embarazo son monstruos fríos y sin valores que se deshacen de la gestación y de ahí salen a tomar café con las amigas. ¡No! Las mujeres que se ven enfrentadas a esta situación sufren una angustia inimaginable. La gran mayoría son adolescentes, mujeres rurales, gran parte de ellas víctimas de violencia doméstica, en condiciones de pobreza o dependientes económicamente, que deben enfrentarse completamente solas frente a la realidad de traer un bebé al mundo.

Durante el debate jurídico también se evidenció que despenalizar el aborto únicamente en los tres casos permitidos ha sometido a las mujeres a una carga desproporcionada, pues los trámites correspondientes a la comprobación de las tres causales permitidas han generado dilaciones, que repercuten en que el embarazo avance, de manera tal que llegado el momento de la IVE se hace en estados avanzados de gestación, lo que significa procedimientos más traumáticos y con mayores secuelas emocionales y físicas para estas niñas y mujeres.

Hay un hallazgo bien importante que hace la Corte Constitucional que no puede pasarse por alto. Actualmente, un alto número de mujeres que interrumpen el embarazo son migrantes, que tienen inmensas dificultades de acceder a la IVE por su condición de ilegalidad. Esta tasa contrasta con el más de 9 por ciento de nacimientos que ocurrieron en el país durante 2021, que corresponde a hijos de migrantes.

Es curioso que exista tanto rechazo a la legalización del aborto y reclamen como fundamental la protección del que está por nacer, en un país donde el 53 por ciento de los hogares tiene a una mujer como cabeza de familia, hogares que se enfrentan a la total desprotección de un Estado que ni siquiera es capaz de hacer responder a los padres de estos menores con una cuota de alimentos mediamente digna. ¿Por qué no se exige a los padres que respondan por su paternidad con esa misma vehemencia que se exige a las mujeres seguir adelante con un embarazo no deseado?

Aunque esta decisión de la Corte es sin duda difícil de asimilar, hay que insistir en que este fallo no hace al aborto obligatorio ni establece que deba hacerse en una etapa tan avanzada como las 24 semanas. Por el contrario, pretende quitar las barreras de acceso, para que pueda hacerse lo más pronto posible. A su vez, el fallo es respetuoso de los principios y convicciones de cada cual: aquella persona que considere que interrumpir este embarazo es cometer un homicidio no lo hará. Y en su decisión no tendrá ninguna relevancia la legalidad de esta práctica o no.

Aunque la Corte dio un paso aún queda la tarea más importante: establecer programas de salud reproductiva y de acceso a métodos de planificación de manera gratuita y sin barreras. Hoy en los colegios no se habla de planificación ni mucho menos de acceso a métodos anticonceptivos de forma abierta. Es en estas medidas en las que debe estar concentrada una verdadera política de salud reproductiva. Solo cuando podamos hablar de sexo seguro y responsable habremos, de verdad, dado un paso en la preservación de la vida.