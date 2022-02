Un fallo realmente histórico

El fallo proferido el día de ayer 21 de febrero de 2022, sin duda marca un hito de marca mayor en el complejo catálogo jurisprudencial de la Corte Constitucional, un fallo que sin lugar a dudas trae muchos temas a discutir y a tratar. Por un lado, la lógica consecuencia en el ámbito moral y axiológico tras una decisión que a toda luz siempre ha sido objeto de los más contradictorios matices filosóficos; por otro, su dimensión jurídica y legal que prácticamente dan fe del dinamismo social en las ciencias jurídicas. Y por último, el trasfondo político que trae este fallo, que más allá de las concepciones ideológicas de los diversos sectores, es por ello que consideramos que el tema debe ser analizado bajo estas puntuales perspectivas con el ánimo de poder entenderlo y así mismo lograr asimilar su teleología.

Es claro que en menos de 24 horas de haber salido, son pocos, por no decir que solo un puñado de estudiosos, quienes se habrán tomado el tiempo juiciosa y sistemáticamente para detallar la integridad de tan trascendental sentencia; por esto, fijar una posición inamovible tan prematuramente puede resultar bastante delicado. De ahí que quisiéramos plantear las reflexiones que aquí sugerimos.

En un país como el nuestro con una marcada tradición católica y con una incuestionable mayoría cristiana, hablar de un tema tan complejo como el aborto no pasará desapercibido; es más, es claro que los sectores más tradicionales de la sociedad han censurado consuetudinariamente esta práctica, pues, obviamente dentro de los lineamientos religiosos y morales, el trasfondo de la vida es más que absoluto e incuestionable, la noción más prístina del iusnaturalismo no puede concebir bajo ningún punto de vista algún acto volitivo que termine con la muerte, o con el fin de una vida humana.

Ahora bien, la despenalización del aborto como conducta criminal no se puede interpretar ligeramente como una patente de corso para que el aborto se constituya en una práctica insensata o, como algunos irresponsablemente lo citan, como método anticonceptivo. Sin embargo, y sin restarle importancia al debate moral del aborto, este ha centrado su universo dialéctico entorno al nasciturus, en primera facie, durante los años sesenta y setenta sobre la concepción material y, en especial, temporal para la declaración de la existencia de la vida; vale recordar, la definición de antaño de nuestro código civil que a puño y letra de Don Andrés Bello, su artículo 90 supeditaba la vida a la condición de “…separarse completamente de su madre”.

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Luego, a partir de los años ochenta y noventa con los adelantos del estado de la técnica, se logró establecer que la vida humana existe desde el momento de la concepción, determinación científica que no soporta prueba en contrario, y cuya evidencia científica ha logrado establecer de manera diáfana que cada una de las etapas durante la gestación del nasciturus son un innegable proceso de vida humana, sin embargo, vemos cómo la mujer, como madre y como gestante de la criatura, ha sido muchas veces excluida del debate filosófico, cuando es más que obvia su condición fundamental e incluso esencial a la hora de procrear una nueva vida.

El debate moral de fondo, el cual necesitamos esgrimir con altura, lejos de odiosos escenarios de polarización, es precisamente el de la protección de la mujer como gestante y como madre, la salvaguarda de sus derechos reproductivos ante una historia de discriminación y de inequidad que ha fustigado a todas las mujeres, sin importar raza, credo o condición social. La disposición de los derechos sexuales en cabeza de la mujer no pueden seguir siendo fruto del capricho machista de un legislador, que de puertas para afuera se muestra como un ejemplar padre de familia pero en la oscuridad siniestra de su intimidad ha sugerido a sus amantes interrumpir los embarazos, sin duda, una discusión en la que la moral y la honestidad debe trascender y en la que debemos sopesar el movimiento dinámico de la sociedad en la que estamos hoy en día y no aquella en la que se penalizó el aborto a la luz del código penal de 1936.

Por su parte, el aspecto jurídico cobra especial relevancia en la medida que el fallo reiteró y, de cierta manera, compiló los cambios jurisprudenciales que han modificado tajantemente la concepción del derecho a la salud como derecho fundamental autónomo, así como el cambio en el contexto normativo en el que estaba inspirado el artículo 122 del código penal, esto en la medida que la promulgación de la Ley Estatutaria de la Salud del 2015, así como los pactos internacionales suscritos por el gobierno colombiano conminaban al Estado a garantizar la total libertad, la autonomía y la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pero aunado a ello, una ineludible realidad; la concepción del derecho penal como ultima ratio de la dinámica legal en un Estado Social de Derecho, de ahí que la ponderación de la libertad de los derechos reproductivos y de la disposición gestante de la mujer sobre su cuerpo, trasciende del reproche social que el aparato punitivo estatal debe priorizar, manteniendo incólume la concepción lesiva del delito en contra del nasciturus a partir de la semana 24 de gestación.

Por último, un aspecto trascendentales la carga política que hay de fondo y que no puede pasar de agache con el inane eufemismo consistente, en el que los provida son de derecha, y los proaborto son de izquierda. No, desafortunadamente la discusión es mucho más profunda y debe empezar por la enorme responsabilidad en cabeza del legislativo, en sus partidos y en sus congresistas, quienes por su ligereza, su ausentismo, su lejanía con la cotidianidad no lograron plantear una serie de mecanismos legales tendientes a tratar esta problemática en su lugar natural, es decir, en el seno del congreso de la república, hay sectores que se quejan sobre las atribuciones de la Corte Constitucional, sin embargo, ignoramos que muchas veces es el legislativo el que realmente está en mora en su función fundamental.

Lo cierto es que la discusión apenas comienza, pero nuevamente debemos resaltar el papel preponderante y claro de la Corte Constitucional a la hora de salvaguardar nuestro sistema constitucional, una verdadera institución seria, consecuente, pero sobre todo guardiana de las garantías primarias de todos los colombianos.