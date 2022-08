Un mal presagio

El proceso de empalme se trata de un ejercicio para que el gobierno entrante entienda las diferentes entidades que recibe y tenga la oportunidad de hablar con funcionarios salientes sobre temas que pueden contribuir a su buena gestión. Por esa razón ese debe ser un proceso eminentemente técnico, como en efecto ha sido la tradición en nuestro país, y no un acto de oposición política al gobierno saliente.

Desafortunadamente el nuevo gobierno del presidente Petro ya empezó su prometido cambio y tiro por la borda la tradición de empalmes técnicos y convirtió el proceso en un circo político. Un ejemplo de ello es la narrativa falsa que presentaron del Banco Agrario, del cual emitieron una alerta critica en su informe ejecutivo consistente en la “descapitalización del Banco Agrario por 700 mil millones de pesos”. Además, aseguran que el Banco Agrario abandono su misionalidad y no le llega a los mas pobres, cosa que la nueva ministra de Agricultura repite en varios medios. Y para acabar de torcer la realidad, en la rueda de prensa del Hotel Tequendama, uno de los lideres del empalme dijo sobre el supuesto extravió misional de la entidad que “Pudimos evidenciar que en su misionalidad deja asuntos importantes y se dedico un buen porcentaje del presupuesto a desarrollar proyectos inmobiliarios” lo cual por su puesto es falso, entre otras cosas porque ese tipo de inversiones están prohibidas a los bancos por ley. Ningún respeto por la verdad y si una afinidad y especie de adicción a la mentira, total desdén por el rigor técnico; al fin y al cabo, eso les funciono, así ganaron la presidencia y todo indica que así van a gobernar.

En La FM salió el coordinador del empalme, ex senador Mauricio Lizcano, en actitud muy solemne y con tono grave sintetizo el resultado del mismo, y destaco, como no, su rigurosidad técnica. En su resumen de lo mas critico dijo “hay descapitalización del Banco Agrario”. Ante tamaña afirmación, el Dr. Fernando Quijano le pregunto que de donde sacaba esa conclusión toda vez que el Banco había emitido un comunicado donde decía que la su solvencia estaba en el 15,72%, mientras que la solvencia promedio del sistema financiero se ubicaba en 16,2%, siendo este indicador lo que mide la suficiencia de capital en un Banco. Ante la pregunta el señor Lizcano abandono su tono grave y balbuceando “corrió la línea ética” diciendo que las cifras del banco eran “narrativas oficiales que no necesariamente son las reales”, y también se refirió a una operación de escisión del capital del Banco en el 2019 que fue publica, en donde se sacaron 700 mil millones para la creación del grupo bicentenario. Operación que no afecto la solvencia del banco y por ende su capacidad de crecimiento, como se demuestra con el hecho de que el Banco con su capital actual puede colocar 14,9 Billones de pesos mas, ósea mas del 90% de su cartera, actual antes de llegar al limite regulatorio minino de solvencia.

Posteriormente el Dr. Quijano le volvió a pedir una respuesta técnica sobre su afirmación frente a las cifras del banco y le dijo que si no le preocupaba que eso pudiera causar un pánico económico, y ahí, ante la falta de una respuesta idónea, Lizcano se descompuso y las emprendió furioso contra el Dr. Quijano acusándolo de estar parcializado a favor de funcionarios del gobierno saliente. Luego Luis Carlos Vélez tercio y le dijo que lo único que pedían era una respuesta técnica frente a las cifras del banco, y el señor se enfureció aun mas y solo le quedo blandir unos supuestos títulos en Harvard, como si sus presuntos cartones le confirieran a sus asertos la categoría de artículos de fe, y abandono bravo la entrevista.

Luego me entrevisto Julio Sánchez en La W, esta vez con la coordinadora de empalme de Minagricultura Jennifer Arias, quien, ante la contundencia de las cifras del Banco, negó que ella hubiera dicho lo que dijo, ante lo cual Julio le dijo que deberían rectificar el informe.

El Banco Agrario lo entregamos dando utilidades en el 2021 de 779 mil millones de pesos, mas de tres veces la cifra del 2018, mientras que los pequeños productores pagaron las tasas mas bajas de la historia y recibieron 9,66 billones en créditos blandos, un 40% mas que en el cuatrienio anterior, e hicimos desembolsos record también en mujeres, jóvenes y municipios PDET. Cae el telón de un circo político llamado empalme, que mal presagio…