Un país que se queda sin niños y un Gobierno que desprecia a sus jóvenes

Ya van varios años en que cientos de jóvenes han tenido que empacar maletas y partir detrás de las oportunidades que aquí simplemente no hay. No se han ido por gusto, se van por necesidad. La inseguridad laboral, la inestabilidad económica y la falta de oportunidades, algunas de las razones que los empujan a buscar un lugar donde sus sueños no sean solo parte de su imaginación. Mientras tanto, los que se quedan miran con escepticismo la idea de ser padres, y no es para menos. Al establecer familia, la primera inquietud para cualquier nuevo hogar es ¿dónde vamos a vivir?