¿Un palestino vale 1 dólar?

El Gobierno de Arabia Saudita ya entregó la ayuda para los palestinos de la Franja de Gaza: un cheque por 2 millones de dólares. Es decir, menos de 1 dólar por habitante porque en ese enclave viven 2,2 millones de palestinos. Es una chichigua, una bicoca, una fruslería y, además, un insulto y una infamia. La compañía petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, registró el año pasado utilidades netas por 161.000 millones de dólares. En pesos colombianos: 675.360.780.617.040. Esdecir, más de 675 billones de pesos, cifra que supera el presupuesto nacional colombiano, que es de 405 billones. El cheque de 2 millones de dólares fue entregado el 16 de octubre por el embajador de Arabia Saudita en Jordania a Philippe Lazzarini, director de UNRWA, la agencia de Naciones Unidas encargada de la ayuda a los palestinos de la Franja de Gaza.

Esa es toda la generosidad de los árabes y mahometanos del país más rico del Oriente Medio a sus hermanos palestinos de la Franja de Gaza. El ganador del Baloto que cayó el miércoles pasado por 16.000 millones de pesos recibirá el doble de lo que Arabia Saudita destinó para 2,2 millones de palestinos. La donación de Arabia Saudita se produjo como consecuencia de este llamado de UNRWA el 10 de octubre: “En respuesta a la actual escalada en la Franja de Gaza, UNRWA solicita urgentemente 104 millones de dólares para su respuesta humanitaria durante los próximos 90 días. Se necesitan fondos para responder a las necesidades inmediatas de hasta 250.000 personas que buscan seguridad en los refugios de UNRWA en Gaza.

”En Arabia Saudita el poder lo detenta MBS, como se le conoce al príncipe heredero Mohamed bin Salmán, un asesino de 38 años. MBS es dueño de un yate avaluado en 400 millones de dólares. En ese yate cuelga un cuadro que le costó a MBS 450 millones de dólares. Se lo vendieron como si fuera de Leonardo da Vinci, pero los expertos señalan que lo pintaron tres alumnos de Da Vinci y que el polímata del Renacimiento solamente lo retocó. Salvator Mundi se llama el cuadro. Es la imagen de Jesucristo. MBS presionó para que el museo del Louvre mintiera sobre la obra, para evitarse la humillación de haber pagado 450 millones de dólares por una pintura que no es auténtica. MBS es un asesino. Es la conclusión de la Agencia Central de Inteligencia sobre la muerte de un periodista saudí llamado Jamal Kashoggi, de 59 años. En un video de 2018 se le ve mientras entra al consulado de Arabia Saudita en Estambul. Nunca salió del consulado, donde fue a firmar unos papeles para contraer matrimonio.

Según la CIA, fue asesinado en la sede consular y descuartizado por un equipo élite de 15 esbirros enviado por MBS, al cual el periodista, que era residente legal de los Estados Unidos, había criticado en sus columnas de The Washington Post. Su cuerpo nunca fue encontrado. Desde hace años, el principal donante de ayuda para los palestinos no es Arabia Saudita, sino la Unión Europea. La razón es clara. A MBS no le importan los palestinos, sino el golf. Obsesionado con convertir a su país en una potencia golfística, este año Arabia Saudita compró el PGA, la asociación de golf profesional de los Estados Unidos, la Fifa del golf. El fondo soberano de inversiones que preside MBS anunció que el gasto total en golf será de 1.000 millones de dólares, es decir, 500 veces lo que recibieron los palestinos.

***

Copio de una misiva del distinguido abogado penalista Mauricio Luna Bisbal:

“Colombia es un país de alta promiscuidad institucional: los parlamentarios quieren ser presidentes, los presidentes quieren ir a las más altas instituciones internacionales, los ministros quieren ser presidentes, los alcaldes quieren ser presidentes, los fiscales generales quieren ser presidentes, los procuradores generales quieren ser presidentes, los concejales quieren ser alcaldes, los alcaldes quieren ser gobernadores y así sucesivamente... hasta el final de los tiempos burocráticos cuando los que no culminaron sus sueños presidenciales se resignan con una embajada naturalmente bien remunerada sin dar oportunidad mínima a los graduados en carrera diplomática.

Pocos quieren ser lo que son y muchos quieren ser lo que no son.

Pocos están en lo que están y muchos no están en lo que están.

Padecemos una ‘presidencialitis’ galopante, delirante, arrogante, irritante, injuriante, infamante, difamante y finalmente... hilarante”.