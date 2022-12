Un pésimo precedente de justicia

Hace pocos días el presidente firmó un decreto que dejaría en libertad a integrantes de la primera línea que están presos, para nombrarlos gestores de paz. Dicho nombramiento llevaría a innumerables problemas de magnitud abismal. Empezando porque como sociedad y país no se puede consentir que delincuentes que torturaron o asesinaron queden en libertad. Es una burla descomedida para las víctimas y para sus familias, y aparte sienta el gravísimo precedente de que en Colombia se puede delinquir sin consecuencia alguna. A esto hay que agregar que, si se lograra la liberación de dichas personas, se estaría incurriendo en una falta grave, al pasar por encima de la rama judicial que es la encargada de juzgar y decidir a quién se condena y quién queda en libertad. El Gobierno no puede decidir de un día para otro liberar a un grupo de personas sin antes pasar por el debido proceso judicial. Según el fiscal general: “Cualquiera puede ser designado gestor de paz, incluso estando privado de la libertad. Pero esa gestión de paz no necesariamente implica salir de la cárcel. Frente a esto debe existir una relación con organizaciones criminales que estén en procesos de paz. El Ejecutivo no puede incidir en decisiones tomadas por la Rama Judicial frente a delitos comunes, como los que se cometieron en el marco de las violentas protestas”.

De lo que se conoce hasta ahora, los gestores de paz son aquellos pertenecientes a grupos criminales, como, por ejemplo, los miembros del ELN. Tendría que darse un cambio en la definición de los gestores de paz para incluir a los delincuentes comunes, lo cual es imposible, pues quedarían en libertad todos los criminales de Colombia; o aceptar que el ELN financió a la primera línea e hizo parte de ella. El tema es bastante complicado, ya que durante las marchas, la primera línea se dedicó a explicar que eran independientes, que no tenían un líder, y que cada grupo operaba de manera soberana. Más adelante se conoció por grabaciones que el ELN habría formado parte de dicho grupo. Dadas las circunstancias, el Gobierno se enfrenta a una situación de la cual le va a ser muy difícil salir victorioso. En primera instancia reconoce que el ELN fue partícipe de las manifestaciones en compañía de la primera línea y se retracta de que eran simples manifestantes, versión que ha mantenido siempre, y los vuelve gestores de paz ya que pertenecen a un grupo criminal, o se pasa la justicia por la faja y deja en libertad a criminales comunes.

Siendo lo suficientemente grave esta situación hay que recordar a todas las víctimas que fueron vilmente ultrajadas, torturadas y asesinadas por personas que hoy están con la posibilidad de salir en libertad. Entre ellas, a Camilo Vélez Martínez, un ingeniero que fue decapitado tras pasar por un alambre de púas puesto por la primera línea en Cali; al patrullero Carlos Andrés Rincón, asesinado en el norte de Cali; a Ángel Gabriel Padilla, policía que fue atacado en Yumbo con veinte puñaladas y que logró sobrevivir, y a todos aquellos que fueron víctimas de este grupo durante la jornada del Paro Nacional. De las 171 personas capturadas, nueve ya han sido condenadas y hay evidencia de la planeación y de la ejecución de sus atroces crímenes, lo que significa que no eran manifestantes pacíficos: son delincuentes violentos. Además, ¿quiénes serán los que decidirán quiénes quedan en libertad y quiénes no? ¿Quién tiene la autoridad para tomar dicha decisión? Se está infringiendo la ley en varios frentes: no respetar a la justicia, sentar un pésimo precedente para futuros delincuentes enseñándoles que no hay consecuencias por sus crímenes, y más doloroso aún, pasar por encima de las víctimas que sufrieron o perdieron la vida a manos de la primera línea. Hay que dejar claro que la gran mayoría de los participantes del Paro Nacional fueron ciudadanos del común, pero estos son delincuentes sin límites que no merecen estar precisamente en libertad.

“El primer requisito de la civilización es la justicia”, Sigmund Freud.