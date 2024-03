Un silencio cómplice

Pero ningún dictador tiene palabra, y después de que Maduro tuvo a Saab en casa, el Tribunal Supremo de Venezuela, órgano cooptado por el chavismo, decidió que María Corina Machado estaba inhabilitada para ocupar cargos públicos y, por lo tanto, no podía ser candidata. A pesar de la insistencia, el Gobierno Maduro no cedió y no permitió la participación de María Corina.

A pocas horas de que se cerraran las inscripciones, María Corina Machado cedió su candidatura a la literata Corina Yoris, quien asumiría el reto de aspirar a la presidencia. Pero sin que hasta hoy haya explicación, la Mesa de la Unidad Democrática de Corina Yoris no pudo acceder a la plataforma de inscripción y se quedó por fuera. Ante el evidente abuso de poder, y por los reclamos internacionales, el chavismo le dio un par de horas a la plataforma unitaria para sacar un candidato de la manga e inscribirlo. Es así como la oposición logró inscribir al internacionalista y diplomático Edmundo González Urrutia, un nombre casi desconocido, para al menos reservar el espacio de la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero aún no se sabe si este nombre se mantendrá o será reemplazado por otro candidato.

El lío ahora es que casi a la medianoche, cuando se agotaba el término para inscribir candidatos, Manuel Rosales, contendor de Chávez en 2006, postuló su candidatura, lo que no cayó bien en la Plataforma Unitaria de la oposición. Rosales ha dicho que solo quiso salvar un espacio para la oposición, pero lo han acusado de hacerle juego al chavismo con esta inscripción. Desde la Plataforma Unitaria dicen que no tiene lógica que haya incluido su nombre y no el de Corina Yoris, quien tenía la bendición de la oposición. Ahora el reto será consolidar una sola candidatura y evitar que no se dividan los votos de quienes no quieren más a Maduro en el poder.