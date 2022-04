¿Una amnistía para corruptos?

Gustavo Petro debe explicarnos, con un sí o un no, si está buscando recolectar votos perdonando a los políticos corruptos tras las rejas.

Una serie de encuentros y conversaciones en las cárceles de Colombia se llevan a cabo por estos días con el objetivo de tramitar una especie de amnistía para los corruptos en el país. Poco o nada de estas muy interesantes conversaciones se conocía en el país hasta que la semana pasada fuera el propio Gustavo Petro quien reveló detalles de lo que se viene dialogando.

En entrevista con W Radio, el candidato a la presidencia por la Colombia Humana confirmó que su hermano se ha reunido con Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno. Sobre el encuentro, Petro dijo: “(Juan Fernando Petro) estaba hablando con Iván Moreno (...) Él no es narco, no es parapolítico, fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Moreno nos ha sugerido es ser constructor de algo que he propuesto que se llama el perdón social, y eso se está discutiendo dentro de las cárceles”. Interesante.

Darcy Quinn, en su sección de secretos en La FM, reveló que José Fernando Petro realmente entró a la cárcel La Picota por autorización de un señor que se llama Germán Chaparro. Se trata de un exalcalde de la ciudad de Villavicencio, condenado a 39 años por el asesinato del también exalcalde Omar Robayo. Buena compañía.

Adicionalmente, la periodista reveló que Petro, el hermano, entró con un hombre de quien no hemos podido establecer su identidad ni con qué otras personas se encontraron. Información no de poca monta, ya que en ese pabellón están los más importantes condenados de corrupción en el país, quienes, bien dicho sea de paso, gozan de beneficios propios de hoteles cinco estrellas al contar con lujos, como hasta cocinero propio.

Todo esto ocurre luego de que José Fernando Petro respondiera en Twitter a un mensaje que le preguntaba sobre su visita a la prisión. En el trino, dijo: “Ni pidiendo votos, ni dinero, estaba en una agenda de paz. ¿Porque ud le tiene tanto miedo y odio a la paz? Si es lo que el pueblo pide (sic)”. La pregunta es ¿de qué paz habla José Fernando? Hacer la paz en Colombia significa para él llegar a una especie de amnistía con los políticos más corruptos del país. ¿Estamos frente a una seria posibilidad de proceso de perdón y olvido para los que nos han robado a todos?

El tema no sería tan grave si no fuera el mismo hermano del candidato el que ha revelado en repetidas oportunidades qué aporta a la campaña del hasta ahora líder en las encuestas. El 12 de marzo escribió: “Me encuentro reunido con mi hermano Gustavo realizando un balance de la campaña nacional y proyectando lo que se viene”.

Este episodio merece la mayor atención posible. No solamente por las serias implicaciones que acarrearía construir un acuerdo para aliviar las penas de los grandes condenados por corrupción, sino por lo que esto significaría para las controvertidas figuras políticas, como Armando Benedetti y Piedad Córdoba, que actualmente enfrentan procesos frente a las autoridades y militan en la campaña del Pacto Histórico. ¿Será que todo esto también se está empezando a construir para darles un salvoconducto?, ¿será que por esta iniciativa miembros del santismo dos saltaron del charco de Fajardo para apoyar a Petro? Con esto podrían estar buscando una absolución a sus pecados con Odebrecht, que hasta ahora ha pasado por debajo del agua, convirtiendo a Colombia en uno de los pocos países donde estuvo la constructora y muy pocos terminaron salpicados, a pesar de su inmensa estela de corrupción. Muchas preguntas.

Los seguidores de Gustavo Petro deben hacerse un serio examen en esta semana de reflexión santa. ¿Qué es lo que tiene su candidato, que detrás de él se suman los políticos ex proceso 8.000, los ex-Odebrecht, los ex-Farc, y además reciben visto bueno por parte el ELN?, ¿estamos frente a un posible concierto para delinquir haciendo política?

Es cierto que el país atraviesa por grandes problemas y que hay muchas cosas que deben cambiar, pero ese cambio no puede emanar de las mismas personas que no solo han gobernado durante décadas, sino también sobre las cuales pesan serias acusaciones de corrupción. Ese no es un cambio; es una doble apuesta a lo que nos ha venido afectando colectivamente.

Esperaremos con atención las reacciones de personajes influyentes en la política colombiana, como Claudia López y su pareja, la senadora Angélica Lozano, que, aunque se encuentran hoy en otra orilla política, han sido voces tan fuertes contra la corrupción. ¿Qué pueden estar sintiendo en este momento frente a estos posibles intentos de otorgarles una especie de bendición urbi et orbi de absolución a la inmoralidad? Gustavo Petro debe explicarnos, con un sí o un no, si está buscando recolectar votos perdonando a los políticos corruptos tras las rejas. No queremos un discurso en el que la culpa la tienen todos menos él. Es hora de poner las cosas en blanco y negro.