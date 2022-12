Pan Am no detectó que la maleta originada en Malta no era de pasajero alguno. Hoy las aerolíneas verifican que todo equipaje corresponda a un dueño sentado en el avión.

Un diciembre hace 34 años, el 21 de diciembre de 1988, explotó sobre Lockerbie, Escocia, un Boeing 747 de Pan Am que cubría la ruta Londres-Nueva York. El avión cayó a tierra en átomos volando. Agentes libios plantaron una maleta con una libra de explosivo plástico. Murieron 259 personas. El lunes pasado el fabricante de la bomba, Abu Agila Masud, fue instruido de cargos en Washington. No por las pesquisas de los fiscales que se ocuparon de este acto de terrorismo, sino gracias a la perseverancia del hermano de uno de los pasajeros asesinados.

David Dornstein, de 25 años, vivía en Israel y debía regresar a casa a finales del año, pero anticipó el viaje unos díaspara sorprender a su familia. Su hermano Ken, de 19 años, se dedicó a guardar información sobre el atentado. Un día se encontró a una novia de David. Años después se casó con ella. Tenía quien lo apoyara en su obsesión. Cuando terminó la universidad, trabajó como detective y luego como investigador en Frontline, el programa de documentales de la televisión pública, PBS. Gadafi, el tirano de Libia, negó toda responsabilidad, aunque pagó 2.700 millones de dólares a las familias de las víctimas y entregó a dos agentes acusados por Escocia. Fueron juzgados. Uno fue absuelto y el otro, condenado. Este fue liberado en 2009 porque moría de cáncer. En Libia lo recibieron como un héroe nacional. A Ken Dornstein le dolía la impunidad. En 2011 empezó a tambalear la dictadura de Gadafi y fue posible viajar a Libia. Ken llevó la lista de ocho sospechosos que le había dado el fiscal del caso en Escocia. Varios habían muerto.

En el archivo de la televisión libia vio la llegada del condenado que fue liberado por cáncer. Se bajaba de las escalerillas del avión entre vítores y entraba en una camioneta. Luego una persona sentada atrás se acercaba para darle un beso en la mejilla. La imagen solo duraba un segundo. Era un hombre de piel muy oscura. Ken recordó informes desclasificados de la CIA que indicaban que un hombre de tez oscura llamado Abu Agila Masud estuvo en Malta en diciembre de 1988 con otros esbirros de Gadafi. Ken también tenía el número de pasaporte de Abu Agila Masud, 835004, tomado de los formularios de inmigración de Malta. Lo había encontrado en el informe oficial del fiscal escocés, que supera los 15.000 folios. La maleta con la bomba fue despachada de Malta a Fráncfort, donde fue transferida a un vuelo de Pan Am de Fráncfort a Londres para conectar con el vuelo Londres-Nueva York. Pan Am no detectó que la maleta originada en Malta no era de pasajero alguno. Hoy las aerolíneas verifican que todo equipaje corresponda a un dueño sentado en el avión.

Dos años antes de la bomba, Pan Am había pedido al exjefe de seguridad de El Al, la aerolínea de Israel, un estudio de seguridad sobre su operación en Fráncfort. Isaac Yeffet concluyó de manera profética: “Parece que Pan Am es totalmente vulnerable a una explosión en el aire por explosivos escondidos en la carga”. (Yeffet fue el agente del Mossad que le prestó su cuenta bancaria al famoso espía del Mossad Rafi Eitan para el pago del contrato que el presidente Virgilio Barco ordenó firmar con Eitan en 1987, el cual culminó con la recomendación de Eitan de exterminar a los miembros de la Unión Patriótica, como lo revelé hace dos años en El Espectador).

En Libia, Ken preguntó por el hombre de tez oscura, Abu Agila Masud, pero nadie daba razón de él. Ken abandonó el país y se dedicó a investigar a todos los terroristas libios de los años ochenta. Fue a Berlín a estudiar el expediente sobre los autores de un atentado que produjo muertos y heridos en una discoteca de la capital. Descubrió que Abu Agila Masud llegó a Berlín antes del atentado y que después del mismo se alojó en el hotel Metropol. Su número de pasaporte, 835004, aparecía en el expediente. El terrorista que plantó la bomba en la discoteca contó que Abu Agila Masud llevó el explosivo a la embajada libia y le explicó cómo armarla.

El principal fiscal del caso en los Estados Unidos reconoce que se sabía de la existencia de Abu Agila Masud, pero que nadie tenía una foto suya. El FBI no podía ir a Libia sin permiso del Departamento de Estado, en cambio Ken Dornstein como periodista no tenía esa limitación, aseguró. El hombre de tez oscura tiene 71 años. Podría ser condenado a cadena perpetua. A ese investigador incansable llamado Ken Dornstein se le aplica lo que decía Calvin Coolidge, el expresidente de los Estados Unidos: “Nada en el mundo puede reemplazar la perseverancia. Ni el talento, pues nada es más común que fracasados con talento. Ni la genialidad, pues hay muchos genios olvidados. Ni la educación, pues el mundo está lleno de vagabundos con muy buena formación. Solo la perseverancia y el empeño son omnipotentes”.