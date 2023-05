Una mirada hacia adentro

Cada vez más el tema de la salud mental, el autoconocimiento, el bienestar, el camino de la autoconsciencia no es banal para la mayoría, el buen manejo del balance en la vida es lo básico para el desarrollo personal y profesional.

Hace un tiempo era un tema dedicado especialmente a quienes justamente tenían más tiempo libre. No era un punto que se incluyera en la agenda ejecutiva de los equipos en el vivir organizacional. Me encanta escuchar hoy a líderes decir con entusiasmo que la mejor manera de inspirar es conocerse y entender la vulnerabilidad.

Hoy se habla de wellness como parte vital del acompañamiento de los equipos y en una sesión que tuve hace poco vi que para los millenial es un tema vital. Eso me da mucha esperanza para entender que las prioridades cambien. De nuevo, eso me reitera además que uno no pertenece solo al año en que nace sino a la actitud que le mete a la vida.

Para mí, el bienestar y el desarrollo personal se basan en el equilibrio adecuado de una triada ganadora. Esta triada está basada en tres pilares de cuidado y atención, el cuerpo, el alma y la mente. Todo desde una perspectiva holística donde busquemos el autoconocimiento para tener una autoconsciencia y autogestión.

El tema parece lógico, básico e incluso evidente. Pero en la vida real no lo es tanto. Es claro que desde la teoría se habla de auto conocerse, pero varias personas me han preguntado, ¿cómo hago eso? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? La respuesta siempre está en nosotros mismos, pero parece que hay mucho ruido en nuestras cabezas y no es para nada fácil hacer un cambio.

La clave no está solo en criticarnos y darnos palo, ni en entender solo las debilidades que tenemos, es en realidad en cómo gestionarnos, trabajar más profundamente para saber qué nos afecta como personas para poder ser líderes de nuestro propio destino.

Cuidar el cuerpo es algo que suena repetido, pero muchos no lo hacen. Muchos no practican ningún deporte, comen mal, quizás tienen una vida sedentaria y una agenda interminable donde no saben cómo alimentarse y no le dan la importancia al sueño que requiere. Me han dicho “no necesito dormir mucho” la verdad es que todos necesitamos del sueño, si nos consideramos mortales. El sueño es como una dosis de energía que nos permite sentirnos mejor y más productivos.

El cuerpo es el templo, es lo que nos mantiene en movimiento de manera saludable. Pero parecemos no entenderlo y empezamos a preocuparnos cuando tenemos signos de alarma. La pregunta es qué tanto cuidas tu salud, procrastinas tus citas médicas o normalizas esos dolores que te dan todo el tiempo. La verdad es que nada debería dolernos, así que no creas que estás bien si alguna señal te manda el cuerpo.

De otro lado, si hablamos del cuidado del alma es un tema de conexión con la inteligencia espiritual. La forma de encontrar los propios valores y propósito, la vía de encontrar lo que yo mismo busco y necesito. Es conectar conmigo mismo. Por eso planteo dos preguntas simples ¿hace cuánto tiempo no haces silencio?, ¿cuándo fue la última vez que miraste hacia adentro y te escuchaste? La invitación es a buscar justamente esa armonía desde la meditación, el silencio, la oración, una conexión más profunda que la cuota del mes siguiente.

Y si hablamos de la mente, es muy importante nutrir también nuestro conocimiento. Pero no solo de temas técnicos, también de habilidades blandas (que no deberían llamarse así). Aprender a escuchar, a ser empáticos, a ser flexibles y a controlar las emociones, son parte fundamental de este autocuidado de la mente.

Al final si encontramos un cuidado de estas tres variables, si llegamos a entendernos por dentro, si cultivamos nuestro espíritu y nos hacemos cargo de nuestro cuerpo podemos llegar a un autoconocimiento y así podremos tener una verdadera autogestión.

“Si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y si la respuesta es no durante demasiados días seguidos, es que necesito cambiar algo”. Steve Jobs