Una peligrosa coyuntura

El dictador venezolano, ahora después de “la confirmación de su victoria” por dos tribunales de bolsillo, no solamente cerró el círculo de sus íntimos, incluyendo la designación de Diosdado Cabello como ministro del interior, sino que incrementó la represión interna en el país. A Cabello no solo le repugna Colombia, sino que aunque no se crea, no tiene ninguna simpatía por Petro.