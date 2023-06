Una reconciliación imposible

Confieso que cuando Gustavo Petro fue elegido presidente, pensé que tal vez él podría lograr la reconciliación que este país necesitaba. Solo él había estado en todos los lugares posibles: en el de las armas, cuando se enlistó en el M-19. En el de la reinserción, donde conoció el sabor de la vida institucional y de las garantías democráticas. En el de la democracia misma, donde pudo ser elegido para ocupar las más altas dignidades como congresista y también en el de ser ejecutivo, como alcalde de Bogotá. Nadie había recorrido ese camino hasta ser presidente de la república.

Sí, tal vez Petro sí era ese presidente capaz de unir a estas dos mitades de Colombia que a veces parecen irreconciliables. La desigualdad social, la miseria, la ausencia de inversión social en gran parte del país, origen de la gran mayoría de nuestras violencias, son realidades innegables, y la llegada de alguien que conocía estas realidades desde distintas perspectivas abría la esperanza de que por fin un presidente conocedor de los varios mundos que conforman el país sería ese punto de reconciliación.

Pero no. Nada más alejado de la realidad. Cada día que avanza, la ilusión de un presidente conciliador se desvanece para darle paso a la figura de un hombre empecinado en sus ideas, terco como ninguno, que ve enemigos en todo aquel que no piensa como él y que arrecia su mensaje de división.

Y si desde la cabeza del Gobierno se lanza gasolina a las llamas, del lado de la oposición el panorama tampoco cambia. Esta semana, con ocasión de las llamadas “marchas de la mayoría”, convocadas por la oposición (no por los medios de comunicación), volvimos a ver en algunos lugares los mismos mensajes humillantes y denigrantes contra el Gobierno. En las calles de Medellín desfiló un hombre pintado de negro con un helicóptero pegado a la cabeza, en una clara burla a la vicepresidenta Francia Márquez, y en Bucaramanga se vivió el bochornoso espectáculo de ver al representante a la Cámara Miguel Polo Polo subido en una tarima, arengando contra el presidente con los más despectivos términos: “… Vamos a sacar a este guerrillero que tenemos en la Casa de Nariño… Desde las tierras santandereanas le vamos a decir a Gustavo Petro que se aquiete o lo aquietamos”. ¡Qué desperdicio de oportunidad de hacer algo distinto a lo que tanto se critica!

Así que, bien lejos de lograr unidad, este país avanza más y más a la división. La última encuesta de Cifras y Conceptos muestra que en el último año el porcentaje de personas en el país que se identifican como de derecha sube del 12 por ciento al 30 por ciento, mientras que los que se identifican con el centro caen del 71 por ciento al 47 por ciento. Los que se consideran de izquierda bajaron del 30 por ciento al 23 por ciento.

A veces pienso que el país no sabe vivir de otra manera que no sea en conflicto. Que sufre de esas distorsiones de la emoción que quedan en quienes han sufrido por años violencia. Como pasa con las personas maltratadas que, cuando el maltrato cesa, pueden provocar a su agresor para que vuelva a golpearlas en una distorsionada percepción de que si hay golpes es porque hay interés. Colombia solo sabe vivir en riña.

Y no es que el país haya perdido su oportunidad de tener un Gobierno más conciliador si hubiera ganado Rodolfo Hernández. Dudo mucho que la realidad fuera distinta, pues cuando fue mandatario local, Hernández graduó también a la prensa de enemiga, arremetió contra sus opositores, alegó que sus críticas eran consecuencias de montajes hechos por sus opositores y bien poco le importaba lo que dijeran las normas… No, Colombia ya estaba condenada a esta realidad de pugna permanente desde antes. La oportunidad estaba más atrás, en los candidatos que llamaban al acuerdo, a la no violencia, a construir juntos. Pero un mensaje así no cala, no llega, no convence, porque lo que quieren ver muchos es la pelea callejera, el grito, el insulto y la amenaza. Es como si el país se hubiera acostumbrado a ser un gran ring donde todos alientan los golpes y gritan agitados si ven al contendor derribado.

Me temo que nada de esto va a cambiar en los próximos tres años. El presidente Petro no va a ceder en su discurso de culpabilizar a los medios de desinformar, a los empresarios de querer hundir sus reformas y a las cabezas de las instituciones de perseguirlo cuando sus decisiones sean contrarias a sus intereses. Y sus opositores magnificarán sus desaciertos como catastróficos, seguirán recurriendo al discurso fácil de la ofensa y la burla para desestimar a los funcionarios del Gobierno y radicalizarán su discurso.

La segunda legislatura, que comienza el próximo mes, será un termómetro claro del rumbo que seguirá el país. Una vez más, el Gobierno insistirá en sus reformas sociales. Y ya veremos si se presentarán de la misma forma o si se tomarán en cuenta las observaciones de los distintos sectores para lograr consensos.

Me atrevo a vaticinar que el próximo mes volveremos a las radicalizaciones, al llamado a las calles y a la inacción del Congreso, pues, para completar el panorama, ya vienen las elecciones regionales y la atención de los congresistas se trasladará a sus regiones, donde estarán listos para pescar votos y no en el Capitolio para impulsar reformas.

Veo una Colombia sumida en un futuro cada vez más radical y complejo, más violento con el que piensa distinto, más cercano a orillas extremas y más vacío en los acuerdos. Una Colombia sumida en un liderazgo mesiánico que ve fantasmas en cada esquina y una oposición incapaz de organizarse y proponer, que llevarán el desarrollo del país a una inevitable pausa.