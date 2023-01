Una sociedad sin límites

Bogotá y el país entero se convirtieron en tierra de nadie. Los ciudadanos literalmente temen por sus vidas y no es para menos, pues los robos, feminicidios, y asesinatos parecen ir incrementando de forma desbordada en algunas ciudades del país en el presente año.

Para las miles de personas que se desplazan a diario caminando o en el transporte público, salir a trabajar se convirtió en correr el riesgo de ser atracado o en el peor de los casos asesinado si un robo sale mal. Los que se movilizan en carro tampoco están exentos ya que los delincuentes siempre se las ingenian para ejecutar nuevos crímenes perfeccionando nuevas modalidades.

Es realmente doloroso pensar en los familiares de aquellos que han sido vilmente asesinados, y más lamentable aún es saber que muchos de los vándalos han quedado impunes. Al 13 de enero de 2023, los homicidios en Bogotá han aumentado el 30% con relación al año anterior.

Las historias son verdaderamente desgarradoras. Eventos como el ocurrido hace pocos días en una flota que viajaba de Bogotá a Santa Marta, en la que un hombre armado le disparó a un pasajero sin ninguna razón aparente.

Otro caso que conmocionó a la capital fue el homicidio de una persona que se movilizaba en TransMilenio quien fue apuñalado en el corazón. La sociedad colombiana está aterrada con la muerte de la DJ Valentina Trespalacios quien fue hallada en una maleta en Fontibón. Estos son solo algunos de los cientos de casos que se dan a diario en todo el país.

A pesar de que Bogotá, Medellín y Cali cerraron el 2022 con menos homicidios a comparación del 2021, esta figura no se está dando en el 2023 en algunas ciudades donde se muestra una clara tendencia alcista. ¿Será que esta situación se está presentando porque a los criminales no se les está judicializando y se han dado cuenta de que la justicia cada vez es más laxa y que no hay consecuencias graves para los crímenes realizados?

No es justo que una madre como la de Valentina Trespalacios ni como ninguna otra tengan que enterrar a sus hijos por asesinatos ejecutados por la falta de principios éticos y morales de los delincuentes. La sociedad cada día está más enferma mentalmente y hay que exigirle al gobierno de manera imperativa que implemente maneras de controlarla con penas significativas a través de una justicia rápida y eficaz.

Cabe recalcar el incremento del último año de los hurtos a personas, motos y vehículos. Es inaudito pensar que en Colombia la vida de las personas es comparable con el valor de un celular o un par de tenis. Apenas está empezando el año y la prioridad de las autoridades debe ser enfocar sus esfuerzos para fortalecer la justicia y brindarles a los ciudadanos de bien una forma segura y tranquila donde puedan desarrollar todo su potencial tanto laboral como personal.

Si no se le da una pronta solución, al final del año los resultados fácilmente podrán aumentar de manera significativa. Esperemos que con el transcurso del año no lleguemos a cifras inimaginables y dolorosas.

“El hombre es malo por naturaleza a menos que le precisen a ser bueno”-Maquiavelo