Unidos por Antioquia

Hace algunos meses, en este mismo espacio, manifesté que el Pacto Histórico con sus aliados de izquierda, y la mal llamada centro-izquierda, vienen trabajando en conjunto en todos los departamentos del país, en la idea de lanzar candidatos únicos para las gobernaciones y alcaldías. Sorprendentemente, están logrando un muy buen trabajo en esta consolidación, incluso, en algunos territorios han logrado incluir, como lo intentaba la ya frustrada Reforma Política, las listas cerradas para Asambleas y Concejos Municipales y Distritales.

Adicionalmente, manifesté que la oposición, en este caso la derecha colombiana, debía hacer lo mismo. Un ejemplo claro, y en términos de admiración, en la ciudad de Medellín, con una decisión de líderes políticos, cívicos y empresariales, se está logrando el cometido de llegar con candidatos únicos a la Alcaldía de Medellín. De igual manera, se ha iniciado un proceso similar para elegir un candidato único a la Gobernación de Antioquia que represente a una gran parte de la sociedad que está cansada y frustrada por la alianza entre Daniel Quintero y Gustavo Petro para tomarse el poder, no solo de Medellín, sino del departamento entero.

En el caso de la alcaldía, la mayoría de los candidatos tienen una estrategia de campaña similar: contrariar los espacios y propuestas del hoy alcalde Daniel Quintero y sus pocos transparentes aliados. Muchos de ellos han entendido que solo unidos es posible llegar a la meta que hemos trazado para recuperar a Medellín.

Ya se han estado dando los primeros acuerdos. Estos candidatos, así todos tengan la preparación para ser alcaldes, están convergiendo en cuestiones personales y programáticas con el único objetivo de ciudad que nos atañe y es el de recuperar la confianza en las instituciones y de devolverle el sentido ético a la política.

Afortunadamente, y llevándonos una gran sorpresa, los antioqueños fuimos testigos de una iniciativa entre varios precandidatos a la Gobernación de Antioquia, que, unidos contra las ideas Petro-Quinteristas, decidieron juntar sus esfuerzos e iniciativas en un proyecto común en pro del departamento.

Mauricio Tobón, dirigente empresarial y exconcejal de Medellín, ex Gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia y ex candidato a la Gobernación de Antioquia. Eugenio Prieto, ex senador, exgobernador de Antioquia y líder del Partido Liberal. Juan Diego Gómez, último presidente del Senado de la República, ex Representante a la Cámara, exdiputado de Antioquia y líder del Partido Conservador. Andrés Julián Rendón, líder dentro del Centro Democrático, exalcalde de Rionegro y profesor universitario.

Todos los precandidatos anteriormente mencionados, tomaron la decisión de pensar primero en Antioquia, antes que en sus aspiraciones personales, dejando claro que cualquiera de ellos tiene la capacidad y el conocimiento para ser elegido como Gobernador de Antioquia y cumplir satisfactoriamente las funciones del cargo que representan.

En lo que se llamó el Acuerdo de Indiana (mall comercial ubicado en el Alto de Palmas), se planteó la idea de que antes de mitad de año, elegirán conjuntamente un mecanismo que les permita escoger un único candidato que represente en mayor medida los intereses de los antioqueños y que sea quien logre derrotar al candidato del Pacto Histórico y de su innombrable aliado Quintero Calle.

Posterior a esa reunión en el Mall Indiana, se programó una reunión donde estuvo invitada una gran mayoría de la dirigencia política del departamento y algunos empresarios. Fue allí donde los cuatro precandidatos explicaron las razones por las cuales determinaron que solo unidos lograrían escoger un Gobernador de Antioquia y sacar del panorama político a quienes contrarios a esta idea pretenden perpetuar y extender un gobierno nefasto como el actual de la Alcaldía de Medellín.

Los puntos argumentativos y en común tratados fueron:

1) Unidad y consolidación del territorio: en campaña presidencial, el actual presidente manifestó en algunos foros su intención de crear un departamento del Magdalena Medio, quitándole a varios departamentos, entre ellos a Antioquia, gran parte de sus poblaciones. Lo mismo con el Urabá antioqueño, donde pretende unificar territorios de Antioquia y Chocó, privando a Antioquia de salidas al mar en donde incluso está invirtiendo una cantidad enorme de recursos con Puerto Antioquia y Puerto Pisisí, en Turbo, y Darién International Port, en Necoclí.

2) Lucha incansable contra la corrupción, pues lastimosamente Medellín está sumida en ella y así su gobierno actual lo quiere extender en el departamento.

3) Lucha contra el hambre, ya que cada 1 de 3 coterráneos no tiene acceso a las tres comidas diarias.

4) Convertir Antioquia en la base para recuperar al país de los caminos de una izquierda incapaz en las próximas elecciones presidenciales.

El objetivo de una Antioquia próspera se evidencia en tanto también, en estas reuniones, extendieron la invitación a Luis Fernando Suárez, hombre de confianza y escudero del actual Gobernador de Antioquia, para que fuera parte de este equipo y se logre consolidar UNIDOS POR ANTIOQUIA.

Conociendo las cualidades y la calidad de persona que es el Doctor Suárez, no me queda duda que aceptará esta invitación y hará parte del acuerdo.

Sabemos que en política todo se puede dar y es por eso que estos 4 antioqueños (Gómez, Tobón, Prieto y Rendón) deben garantizar la solidez del acuerdo y demostrar que han llegado a un punto donde es innegociable e incorruptible, sea cuales sean las circunstancias que se presenten en campaña, debido a las presiones que vendrán de todos los lados, la idea de llevar una Antioquia unidad a su más grande reto: contenerla y protegerla del Quinterismo y lo que representa su idea política.

Así pues, amigos lectores, hoy me aparté un poco de los temas nacionales para dedicar esta columna a mi ciudad y fundamentalmente a mi departamento. Lo hice porque creo que el ejemplo que están dando Antioquia y Medellín, de llegar con candidatos únicos apoyados, no solo por la clase política tradicional sino por la sociedad civil y las nuevas generaciones, permiten garantizar unos planes de gobierno elaborados en pro del beneficio de las comunidades y no solo de los gobiernos de turno como, lastimosamente, lo está demostrando, de manera particular, todo alrededor de Daniel Quintero Calle.

Seguramente el próximo gobernador de los antioqueños será el líder de UNIDOS POR ANTIOQUIA, y el próximo alcalde de Medellín será quien lidere las políticas para RECUPERAR A MEDELLÍN.