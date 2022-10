Uribe no lidera a toda la oposición

Previo al mandato de Álvaro Uribe, las Farc tenían azotado buena parte territorio nacional. La promesa de “mano firme, corazón grande” hizo que él ganara las elecciones en 2002 y, en efecto, la política de seguridad democrática hizo que el país conociera de nuevo el término “orden público”.

La economía floreció y Colombia fue reconocida en el mundo entero como uno de los países más prósperos de la región. Según varias encuestadoras, Uribe finalizó su mandato con un 80 % de aprobación, siendo alabado por la opinión. Como todo gobierno no fue perfecto, pero si bastante bueno. Las cifras en materia de homicidios, secuestros, reclutamiento y desapariciones se redujeron notablemente, de acuerdo a varios gráficos e información soportada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y por la misma JEP.

Actualmente, la situación de orden público es supremamente convulsa. El ELN es uno de los grupos que más daño está haciendo a la nación, y si bien es cierto que siempre es bueno dialogar, quizás este no sea el momento oportuno. El debilitar militarmente a las Farc fue un factor fundamental a la hora de negociar, por lo que muchos nos preguntamos, ¿por qué no aplicar una política que fue exitosa de nuevo?

La política de seguridad democrática dio en su momento buenos resultados contra los movimientos insurgentes. En el pasado, la permisividad con algunos grupos al margen de la ley nos condujo a ser un país inviable, ¿por qué ahora todo será diferente?

El texto del proyecto de Ley de ‘paz total’, dice que se suspenderán todas las órdenes de captura en las áreas donde se adelanten negociaciones, y que las fuerzas del orden tendrán más bien un papel de gestores de paz. Teniendo en cuenta al Caguán como antecedente, ¿funcionará esta estrategia?

En países como México fue un completo fracaso. El gobierno de AMLO prometió algo parecido a la ‘paz total’, una estrategia llamada “Abrazos, no balazos”, que de acuerdo a varios analistas y medios de comunicación debilitó a la policía y fortaleció el alcance de las organizaciones criminales.

Así las cosas, muchas personas no entienden como el expresidente Uribe ha decidido respaldar los diálogos del gobierno con el ELN, ni tampoco la compra de tierras a ganaderos. Las críticas al exmandatario empezaron desde que tuvo su primera reunión con Petro. En lo personal, recibí varias llamadas desde el exterior de ciudadanos de otros países que no entendían por qué Uribe estaba sentado en una misma mesa con Petro. En Colombia, muchos compatriotas tampoco lo entendieron.

Luego de la segunda reunión entre Uribe y Petro, muchos connacionales y extranjeros se hicieron la misma pregunta. Algunas personas lo vieron como algo natural entre un primer mandatario y uno de sus antecesores, pues es positivo que el Gobierno y la oposición tengan canales de comunicación. Otras personas fueron menos generosas con la actitud de Uribe, por lo que lo calificaron de “arrodillado” y “regalado”, criterio con el que no estoy de acuerdo, pero que es el sentir de un sector, por cierto, bastante ruidoso.

Resulta entonces difícil de entender que el exmandatario avale las negociaciones con el ELN. La política de seguridad democrática, insisto, mostró buenos resultados, ¿por qué ser permisivos con las guerrillas ahora? Nadie le está pidiendo explicaciones a Uribe, faltaba más, pero sí es importante recalcar que ese tipo de actuaciones resultan bastante extrañas para buena parte de la ciudadanía, muy especialmente de la oposición.

Luego de las marchas, es claro que si bien es cierto Uribe es líder de la oposición no lo es de toda la oposición. La oposición es un sentir, es un desacuerdo con las propuestas del actual gobierno, como por ejemplo los diálogos con el ELN.

A estas alturas, con un Uribe queriendo cada vez ser menos protagonista y más conciliador que en otros tiempos, como cuando su electorado lo eligió para dar más garrote que zanahoria, una parte de la oposición se va quedando sin alguien que los represente.

Hasta ahora, no hay un líder que, con contundencia que no sea Uribe, pueda reunir a toda la oposición, dividida entre uribistas y no uribistas. Después de los acercamientos de José Félix Lafaurie con el Gobierno, muchos ciudadanos descontentos se han manifestado en redes sociales, abrumados por “el cambio”, preguntándose si María Fernanda Cabal estaría de acuerdo. Hasta ahora, ella no ha dicho nada y parece estar más que en sintonía con la actuación de su marido.

Entre tanto, la oposición cómo un todo sigue buscando un líder, que se case con los uribistas, pero también con los no uribistas. Por ahora, cada uno de los que somos oposición autonombrémonos líderes de esta y hagamos lo propio. Eso sí, de manera inteligente, constructiva y basada en el respeto.

Notas finales:

1. ¿Por qué tanto interés del alcalde Quintero Calle en vender Une? Muchas personas dicen en Medellín que quiere, con el dinero de la venta, financiar las candidaturas del Pacto Histórico en las elecciones del año entrante, ¿será cierto?

2. ¿Serán conscientes los congresistas de la coalición de gobierno de que “el pupitrazo” a la reforma tributaria y al proyecto de ley de ‘paz total’ es inconstitucional? Pareciera que no. Ahora bien, ¿serán las cortes suficientemente independientes para custodiar nuestra Constitución? O más bien, ¿harán parte del comité de aplausos del Gobierno?