Valor ético del ‘sí' y del ‘no’

En la vida de los seres humanos, un gran valor ético lo constituye el saber decir ‘sí' cuando se puede cumplir y ‘no’ cuando no se puede cumplir. Lo anterior significa que debemos saber exigirles a todos los candidatos y candidatas que aspiren a cargos de elección popular en Colombia, o a altos cargos tanto en el Estado como en el sector privado, que en la vida no todo vale y menos andar prometiendo lo que —a sabiendas— luego no pueden cumplir.