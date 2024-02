Vamos lento que llevo prisa

La situación del país poco a poco se torna peligrosa para los colombianos que, además de estar cercados por la inseguridad y las dificultades para comer y subsistir, no ven en el futuro próximo una tendencia hacia la mejora. No me refiero aquí a la intencionalidad del Gobierno ni a su capacidad de ejecución, sino a las disputas políticas que a lo ancho del país sacuden su institucionalidad.

Es inobjetable reconocer que un país que soluciona sus conflictos civilizadamente, sin tener que acudir a esquemas para evadir el espíritu de las reglas de convivencia y sin recurrir a la violencia; por lo general, así se toman mejores decisiones. Las soluciones negociadas a nivel político dentro de un criterio de conveniencia para el bien general, independiente que le plazcan a un grupo o a su adversario, son siempre mejores para la población, en la medida en que sean transparentes.

Ante lo que la oposición al Gobierno ha considerado como hechos inaceptables, como el desconocimiento de la suspensión del canciller por parte de la Procuraduría, el nombramiento de personas que no cumplen los perfiles en varios puestos públicos, y el supuesto irrespeto a los topes electores por parte del Pacto Histórico, los representantes de este partido argumentan que la oposición utiliza los órganos de control y la prensa para desprestigiar el Gobierno.

Esta confrontación política hasta ahora había sido verbal, principalmente desde la cuenta de X (Twitter) del presidente y respaldada por muchos de sus seguidores digitales, y desde el otro lado con acusaciones publicadas desde los medios convencionales. Lo importante no es definir quién tiene la razón ni el discurso correcto, sino de medir las consecuencias para los colombianos de esta confrontación irascible.

Como consecuencia de este enfrentamiento, el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado no están trabajando sinérgicamente. Y cuando se jala la carreta sin acordar para donde no se mueve para ningún lado. Ya los indicadores de crecimiento del producto interno bruto, la financiación y los indicadores operativos del sector salud y la presencia de grupos fuera de la ley en cada vez más municipios, sufren a falta de acuerdos entre los políticos.

El peligro es que en la medida que uno de los extremos políticos vaya ganando la confrontación, ya sea en franca lid, impugnando la legalidad de las elecciones y de las actuaciones del círculo cercano al presidente o haciendo aprobar las reformas por el Congreso y tomando control de los entes de control, la solución a estas diferencias políticas cada vez se aleja más de ser negociada. Por eso no sorprende que, al progresar las sanciones contra funcionarios y familiares cercanas al presidente, al unísono, él, su partido y sus seguidores amenacen con llevar el conflicto a la calle, donde todo es permitido.

Desafortunadamente, dada la ruptura ideológica del país que significó la presidencia del candidato del Pacto Histórico, donde la confrontación de lado y lado tiene raíces profundas, lo único que podemos esperar es que los eventos se desarrollen con más parsimonia, ya que el país tiene prisa en volver al camino del desarrollo.