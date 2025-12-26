Venezuela: “¿Un presidio suelto o un manicomio?"

El bloqueo de Estados Unidos contra el régimen de Maduro continúa con marcada intensidad, ahora con la incautación del petróleo a buques y tanques que salen de puertos venezolanos. Entre tanto, las advertencias estadounidenses han movido a muchas empresas aéreas a suspender sus vuelos a Venezuela.

Corina Machado logró salir del país para recibir el Premio Nobel de Paz en una aventura similar al rescate de Mussolini del Gran Sasso en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, la lideresa de la oposición afirmó que regresaría nuevamente al país, algunos de sus partidarios consideran que sería un error y que debe permanecer en el exterior, no solo agitando la opinión de la comunidad internacional contra el régimen, sino eludiendo la persecución implacable que sufre dentro de su país.

No se sabe cuál será el próximo paso de la administración estadounidense, aunque le resulta difícil retroceder en su empeño de sacar a Maduro y a su combo, ya que no se puede fracasar al mismo tiempo en Venezuela y en el plan de paz entre Rusia y Ucrania.

Maduro está recordando frecuentemente el episodio vivido por Venezuela durante el gobierno del dictador Cipriano Castro en 1902, cuando, al suspender el pago de la deuda externa contraída con bancos europeos, Gran Bretaña, Alemania e Italia enviaron sus flotas a bloquear las costas venezolanas.

Los principales puertos del país fueron ocupados y buques de la armada de Venezuela fueron hundidos en La Guaira. Igualmente, los atacantes bombardearon Puerto Cabello y cayeron sobre la fortaleza de San Carlos, que defendía a Maracaibo. Theodore Roosevelt, predecesor de Trump, solo les exigió que no interceptaran a las embarcaciones de su bandera y medió para poner fin a la controversia, como lo está haciendo el actual mandatario norteamericano.

Como Castro supo que el capitán de los buques que realizaba el bloqueo había afirmado que este no era contra Venezuela, sino contra su Gobierno, el 21 de enero de 1902 presentó su renuncia a la Presidencia, pero, naturalmente, el Congreso no la aceptó.

En 1908, viajó a Europa dejando encargado de la Presidencia a su vicepresidente, compadre y amigo, Juan Vicente Gómez, que no dudó en darle un golpe de Estado y recibió el apoyo norteamericano. Durante varios años, Castro buscó asilo y apoyo en diferentes países.

En una carta dirigida desde el exilio a su hermano, que se encontraba asilado en Colombia, el mandatario afirmó sobre la situación venezolana: “De Venezuela no sería aventurado decir que es un presidio suelto o un manicomio”.

No se sabe si la vicepresidenta y amiga de Maduro, Delcy Rodríguez, es comadre de Maduro, pero circuló la versión de que podría reemplazarlo. También se ha hablado de que Turquía, Rusia o algún país africano podría recibirlo.

Maduro, en 2023, cambió el nombre del aeropuerto de San Antonio del Táchira, de Juan Vicente Gómez, por el de Cipriano Castro: de pronto, estará repasando la vida de ese dictador para tomar decisiones.